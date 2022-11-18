Популярность посуды из мельхиора трудно переоценить. Созданный несколько столетий назад сплав выступал аналогом серебра. Внешним видом имитировал благородный металл, но был гораздо прочнее и дешевле. В связи с этим необычная посуда стала встречаться практически в каждом доме. Пик популярности изделий приходился на советскую эпоху, о чем свидетельствуют находки коллекционеров. Сегодня мельхиоровые приборы Аргента возобновили популярность некогда забытого материала. Изысканные изделия выступают основным элементом при сервировке торжественного стола.

Свойства

Приборы из медно никелевого сплава в исходном формате представляют собой металл, состоящий из:

меди – 80%;

никеля – 18%.

Приборы из чистого мельхиора сегодня не выпускаются из-за склонности материала к окислению при нарушении поверхностного защитного слоя. Альтернативой выступает нейзильбер, содержащий следующие компоненты:

красная медь – 50-60%;

никель – 15-20%;

цинк – 20-30%.

Сверху столовые приборы покрываются серебряным напылением. Ювелирный слой подчеркивает декоративные свойства и усиливает эксплуатационные.

Преимущества

К сильным сторонам посуды из мельхиора относят:

Долговечность. Материал устойчив к механическим повреждениям, ударным нагрузкам. Безопасность. Из-за снижения концентрации меди уменьшается риск интенсивных окислительных процессов ионов меди. Низкая цена. Аналог серебра относится к бюджетной группе товаров. Инертность к коррозии. Низкая теплопроводность. Сплав медленно прогревается, что повышает комфорт от эксплуатации.

Изделия имеют привлекательный вид. При должном уходе исходные декоративные свойства сохраняются десятилетиями.

Недостатки

Несмотря на повышенную популярность, столовые приборы из мельхиора имеет несколько негативных черт:

Ошибки ухода становятся причиной потемнения металла. Восстановить первоначальный блеск крайне сложно. Металлический привкус. Едва ощутимые изменения вкуса блюд и напитков воспринимаются в единичных случаях. Выделение токсинов. Сложилось устойчивое мнение, что нейзильбер при нагревании источает вредные пары, негативно влияющие на здоровье. Это связывают с присутствием в составе меди. Риск возможен, если используется поврежденная посуда из мельхиора. Сколы, трещины, сильные потертости освобождают медные ионы, вступающие в реакцию с внешней средой.

Если следовать правилам эксплуатации, проявление недостатков исключено.

Уход

Правила поддержания внешнего вида действуют только на оригинальные изделия.