Столовое серебро – хранение и уход

Изделия из драгоценных металлов активно используются в повседневной жизни для украшения праздничного стола. Особенно популярна серебряная посуда. Благородный блеск металла создает особую, аристократичную атмосферу, превращая банальное чаепитие в торжество. Однако, чем чаще используется предмет, тем больше подвергается механическому воздействию, ведущему к потере былой привлекательности.

В отличие от остальных материалов, серебряная посуда с годами набирает ценность, поэтому владельцы бережно заботятся о сохранности первозданного вида. Благодаря этому изделия даже спустя десятилетия поражают своей красотой.

Почему серебро темнеет

Для производства используется сплав 925 пробы. В нем содержится минимальное количество посторонних примесей, ускоряющих окислительные процессы. Однако даже чистый металл со временем покрывается мутным налетом, который без правильного ухода темнеет.

Важно! Не путать затемненные вкрапления, вызванные эксплуатацией, с чернением. Специальное покрытие используется в декоративных целях и не нуждается в выведении. В связи с этим, перед покупкой изделия внимательно изучить этикетку.

Издревле существует поверье, согласно которому белый металл темнеет из-за пагубного воздействия злых сил. Чем сильнее «порча», тем быстрее формируется темный налет. Сегодня процессу найдено научное объяснение – окисление. Ионы сплава контактируют с окружающей средой, что и вызывает появление пятен. Причин несколько:

Длительный контакт с водой. Серебро не терпит замачивания. Хранение вместе с приборами для ежедневного использования. Даже касание двух драгоценных предметов может оставлять на месте соприкосновения потемнение. Использование абразивов. Чистить приборы из серебра жесткими щетками, порошками, химически агрессивными препаратами запрещено. Грубая структура оставляет на поверхности металла мелкие царапины, из-за которых увеличивает площадь контакта с «раздражителями». Прямые солнечные лучи. Кратковременное пребывание на солнце безвредно, но если систематически оставлять предметы под ультрафиолетом, повышается вероятность потемнения. Посредственное обращение. Подразумевается постоянное падение, удары и иное негативное механическое воздействие. Формируются повреждения, которые нарушают защитный слой, блокирующий окислительные процессы.

Драгоценный металл капризен, поэтому требуется деликатный уход за посудой из серебра.

Чем мыть

Средства для чистки столовых приборов делятся на профильные и народные. Первые подразумевают специальные препараты, разработанные для серебра. Продаются в ювелирных магазинах. Вторые – подручные средства, которые возвращают металлу первоначальный блеск.

Для справки! Самый простой способ – мытье сразу после использования. Достаточно сполоснуть приборы проточной водой и насухо вытереть.

Если чистка проводится через некоторое время, придерживаться простых правил:

мыть отдельно от остальной посуды под напором воды;

использовать мягкие моющие средства без содержания химически активных компонентов (например, хлор);

протирать мягкой материей.

Нельзя чистить серебро в посудомоечной машине.

Как чистить и полировать

Чтобы почистить столовое серебро от старых загрязнений, можно использовать проверенные методы:

Зубной порошок. Помимо удаления грязи полирует поверхность. Для этого нанести порошок на влажную ткань, подождать, пока гранулы растворятся и натереть поверхность изделия. Не использовать в сухом виде. Зубная паста. Действует по аналогии с порошком, только более бережно. Исключить отбеливающие пасты, в составе которых содержатся грубые гранулы, повреждающие эмаль. Мелкий абразив способствует появлению царапин. Мел. Растолочь небольшой кусок до состояния мелкодисперсной пыли и растворить в воде до формирования кашеобразной массы. Смочить материю и растереть по поверхности прибора. Фольга. Технология, позволяющая одновременно очистить всю посуду. Положить фольгу блестящей стороной наверх на дно жаропрочной емкости. Залить предварительно подготовленным картофельным отваром. Разложить приборы. Прокипятить в течение минут. Охладить естественным путем. После насухо протереть салфеткой.

Полировать посуду можно проверенным методом – растиранием пастой гои. Техника не подходит для изделий с позолоченным напылением. Здесь рекомендуется использовать мягкий ластик.

Что делать нельзя

Ухаживать за серебром не так сложно, как может показаться. Главное исключить следующие действия:

механическое воздействие;

мойку в посудомоечной машине;

чистку абразивами и химикатами;

хранение совместно с другими приборами.

Если самостоятельно не удалось устранить темный налет, рекомендовано обратиться к ювелиру.

Хранение

Соседство изделий из драгоценных металлов с бытовыми приборами негативно сказывается на состоянии посуды. Хранить столовое серебро надо отдельно, соблюдая следующие меры:

Для каждой принадлежности индивидуальный футляр. Чехол или короб препятствует попаданию солнечных лучей, минимизирует контакт с кислородом. Держать в одной таре несколько серебряных предметов нельзя. Выделить отдельное место. Драгоценности занимают особое место в доме, поэтому перекладываются подальше от посторонних взглядов. Допустимо использовать в качестве интерьерного украшения при условии гарантии сохранности вещей. Заводская упаковка. В основном характерно для наборов, где в таре каждому изделию выделяется отдельная секция.

Если столовые приборы используются часто, допустимо хранение – предметов вместе с остальными вилками, ложками, ножами, стаканами. Однако здесь нужно внимательно следить за внешними изменениями. При появлении незначительных дефектов сразу переходить к стадии деликатной чистки. Серьезные повреждения (потертости, царапины, сколы) восстанавливаются в рамках мастерской. Дома отреставрировать изделие до первоначального вида практически невозможно.