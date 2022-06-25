Особенности метода термотрансферной печати

Популярным способом маркировки сегодня являются термотрансферные этикетки. Такие наклейки поставляются рулонным способом, что удобно для транспортировки и осуществления процесса этикетирования. Для нанесения текстовых, графических данных или штриховых кодов понадобится термотрансферный принтер и специализированная красящая пленка под названием риббон.

Термотрансферная печать осуществляется при помощи переноса краски с риббона на поверхность носителя ин6формации. Обратите внимание, что печатное оборудование позволяет работать не только с бумажными носителями, но также с синтетическими пленками и текстильными лентами.

В обычном (не нагретом) состоянии красящая лента сухая и не пачкается. За счет особенностей красящего вещества данный способ печати способен обеспечить устойчивость стикеров к истиранию, а также воздействию других негативных факторов.

Применение метода термотрансферной печати

Метод термотрансферной печати позволяет оперативно печатать стикеры. Обратите внимание, что для больших тиражей такой способ не является экономически выгодным. Кроме того, если необходимо создать этикетки с полноцветной печатью, то лучше отдать предпочтение флексографии. Термотрансферная печать не позволяет создавать цветные самоклейки и печатать плавные тона с переходами.

При этом следует отметить, что существуют термотрансферные принтеры на несколько цветов, но они будут слишком сложными в использовании и дорогими. Для выполнения большей части задач подходит стандартное оборудование и риббоны одного цвета. Наиболее ходовым цветом является черный. Посредством такой ленты могут создаваться наклейки с препринтом, ценники, также черную ленту используют для нанесения текстовой информации и штриховых кодов.

Использующиеся материалы

Как было указано выше, в работе могут быть использованы различные материалы, но наиболее популярными из них являются:

Бумага. Полуглянцевая бумага – это недорогой универсальный материал для создания этикеток. Полученные стикеры устойчивы к истиранию, а текст на них четкий и хорошо читаемый.

Синтетическая пленка. Чаще всего используется полипропилен. Таким наклейкам следует отдавать предпочтение в том случае, если продукция будет храниться в сложных условиях, например, на открытом воздухе или же неотапливаемых складах.

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