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Уникальные особенности чая улун

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Происхождение ⭐ Вкусовые характеристики ⭐ Польза чая

Улун представляет собой полуферментированный чай, в котором при заваривании идеально сочетаются цветочные ароматы зеленых сортов с насыщенным вкусом темных разновидностей напитка. Из-за погрешностей перевода можно встретить такие названия, как оолонг, улунг, улонг и некоторые другие. Но сами китайцы дали ему поэтическое название «Черный дракон» за способность менять цвет листьев под воздействием горячей воды.

Происхождение

В настоящее время чай улун купить https://chaevar.com.ua/product-category/kitajskij-chaj/ulun/ несложно в специализированном магазине «Чаевар». Однако до начала XVII века о его существовании не знали за пределами Китая.

У китайцев существуют красивые легенды об открытии данной разновидности чая. Согласно одной, охотник по прозвищу Черный Дракон охотился в лесу на оленя. Увидев незнакомый кустарник, он начал собирать с него листья. Но в этот момент мимо пробежал олень, и охотник погнался за ним, позабыв о необычном растении. Вернувшись домой, он обнаружил в сумке несколько смятых листочков, которые при опускании в горячую воду начали издавать чарующий аромат.

По другой версии, император из династии Сун приказал посадить кустарники двух разновидностей камелий Дракон и Феникс, из листочков которых изготавливали чай. При смене династий эти сорта утратили свою популярность, и на смену им пришла новая разновидность чая «Черный дракон» со скрученными листиками.

После появления данного напитка в Европе в XVII веке, он очень понравился жене короля Чарльза II, что послужило толчком к его распространению в Великобритании, Португалии и других странах. Однако его промышленное производство было налажено только в XIX веке на острове Тайвань компанией Dodd & Co, благодаря чему улун распространился и на другие континенты.

Вкусовые характеристики

Проведенные исследования позволили установить, что в чае улун содержится 68 различных летучих соединений, среди которых большую часть занимают эфирные масла. Именно благодаря им данный напиток признан самой ароматной разновидностью чая в мире.

Под воздействием горячей воды чайные листья начинают раскрывать свой цветочно-фруктовый букет, каждый из которых уникален и зависит от места произрастания растений:

  • Слабоферментированные сорта, имеющие зеленый цвет листьев, при заваривании дают янтарные оттенки различной степени интенсивности. Травянистый вкус напитка обладает легкой терпкостью и оставляет сладкое послевкусие.

  • Сильноферментированные разновидности улуна более приближены к красным сортам. В них в большей мере раскрываются ягодно-шоколадные нотки с легким древесным привкусом и пряным запахом.

Польза чая

К основным достоинствам чая улун относится его способность:

  • улучшать состояние кожи, волос и ногтей;

  • стабилизировать давление;

  • снижать риск сахарного диабета;

  • нормализовать массу тела;

  • предупреждать преждевременное старение клеток организма;

  • повышать эластичность сосудов;

  • снижать уровень «плохого» холестерина.

Рекомендуемая доза чая улун в день составляет 2-3 чашки. А так как обилие эфирных масел оказывает тонизирующее воздействие, то следует стараться воздержаться от его употребления на ночь.

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