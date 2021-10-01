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Питерец.ру » Статьи » Производство » Классификация и применение металлопроката

Классификация и применение металлопроката

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Опубликовал: Алексей Морозов
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hardhub.ru
Сложно сегодня найти промышленную сферу, в которой не задействуется металлопрокат

Сложно сегодня найти промышленную сферу, в которой не задействуется металлопрокат. Речь идет о судо- и самолетостроении, станкостроении, машиностроении, строительстве разных направлений и пр. Сегодня металлопрокат в Санкт-Петербурге представлен деталями на основе стали и чугуна, всевозможных сплавов. Они создаются на специализированных установках по принципу холодного или горячего проката.

Основная классификация

Описываемая продукция представлена большим выбором. Ее принято разделять по таким направлениям:

  1. Сырье для производства. Так, для черного проката задействуется чугун и нелегированные стали углеродистого типа. Нержавеющий прокат создается из стали, в которую вводится марганец, хром, для цветного проката задействуется цинк и медь, алюминий, олово.
  2. Технологический процесс. Горячий прокат осуществляется при высоких температурах, холодный же не предполагает рекристаллизацию обрабатываемых заготовок.
  3. По форме металлопрокат, предлагаемый в Санкт-Петербурге, бывает в прутках, листах, полосе, трубах.

Разновидности и применение

Описываемый металлопрокат принято разделять по форме сечения. Сортовой вариант по поперечному сечению бывает прямоугольным, круглым, многогранным. Арматура изготавливается по принципу ребристых круглых стержней, отличающихся диаметрально. Она находит широкое применение при создании железобетонных объектов, армировании и упрочнении бетонных изделий.

Что касается квадрата, круга, шестигранника, они выполнены сплошными прутками. Они задействуются в производстве болтов, различных деталей, гаек с винтами, крепежей. Что касается полосы, из нее чаще всего производятся гнутые элементы, контуры под заземление, осуществляются отделочные мероприятия.

Если говорить про фасонную группу, в нее входят элементы со сложным профилем. Она включает:

  • равнополочные и разнонаправленные уголки, применяемые в изготовлении промышленного оборудования, строительстве, армировании объектов ЖБИ;
  • швеллеры с сечением типа «П», применимы при возведении мостов с вышками, опор ЛЭП;
  • двутавры или полки характеризуются несущей отменной способностью, уместны при создании перекрытий в жилищном строительстве.

Листовой прокат бывает холодно- и горячекатаным. Круглые изделия изготавливаются по бесшовному и профильному принципу. Они предназначены для разных сфер применения.

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