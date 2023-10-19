Расчетный счет для ИП и фирм: быстрое решение сложной задачи

Расчетный счет – это неотъемлемый атрибут любого бизнеса. Без него сложно представить полноценную работу как индивидуального предпринимателя, так и юрлица. А правильный выбор банка для его открытия может существенно облегчить ведение дел и сэкономить немало средств на обслуживании.

Давайте разберемся, какие тонкости и нюансы стоит учитывать при открытии расчетного счета, чтобы сделать это максимально эффективно и безболезненно.

Выбираем надежный и выгодный банк

Сейчас в России насчитывается порядка 650 банков, имеющих лицензию Центробанка на ведение деятельности. И первое, с чего стоит начать – тщательно проанализировать, какой из них оптимально подойдет именно вашему бизнесу.

В числе основных критериев выбора стоит обратить внимание на такие факторы:

Надежность банка – отдавайте предпочтение крупным и проверенным годами организациям с безупречной репутацией. Обязательно проверьте наличие лицензии ЦБ на официальном сайте регулятора.

Удобство расчетов – анализируйте, насколько быстро проводятся платежи в этом банке, есть ли удобный интернет-банкинг.

Стоимость обслуживания – сравните тарифы на открытие и ведение счета, а также на проведение различных операций.

Наличие дополнительных опций – банк может предлагать бесплатную установку терминала, выпуск корпоративных карт и другие полезные сервисы.

Возможность получения кредита – выгодные условия кредитования тоже могут стать весомым аргументом при выборе банка.

Оценив все за и против по этим параметрам, можно сделать взвешенный выбор. При этом имейте в виду, что открывать счета можно в нескольких банках сразу – законодательных ограничений по их количеству нет.

Готовим пакет документов

Чтобы открыть счет для малого бизнеса, потребуется подготовить определенный пакет документов. Его состав может немного различаться для ИП и организаций. Давайте разберем подробно, что понадобится в каждом случае.

Для индивидуального предпринимателя обычно запрашивают:

свидетельство о регистрации ИП;

выписку из ЕГРИП;

справку об постановке на учет в налоговом органе;

коды статистики ОКВЭД;

паспорт ИП.

Для юридического лица список документов шире:

свидетельство ОГРН и ИНН/КПП организации;

актуальная версия устава;

выписка из ЕГРЮЛ;

протокол и учредительный договор об открытии;

паспорт и приказ о назначении директора;

документы, подтверждающие адрес организации.

Все документы предоставляются в оригинале и копии. Лучше заранее подготовить копии, чтобы не платить за это в банке. Помимо перечисленных бумаг, в банке необходимо будет заполнить заявление на открытие счета и карточку с образцами подписей.

Проходим процедуру открытия счета

Со всем пакетом документов вы обращаетесь в выбранный банк и подаете заявку на открытие счета. Специалист проверяет предоставленные сведения и готовит договор на обслуживание. После его подписания вы получаете все необходимые реквизиты счета.

На этом процедура открытия расчетного счета в целом завершается. Обычно она занимает 3-5 рабочих дней. Но банк имеет право отказать вам в обслуживании, если возникнут сомнения в достоверности данных или деятельности организации.

Что делать после открытия

Когда счет открыт, стоит обратить внимание на несколько нюансов его дальнейшего использования.

Уведомлять налоговые органы об открытии счета больше не нужно – эта обязанность отменена.

Операции лучше проводить через систему интернет-банкинга – так удобнее и быстрее.

Регулярно проверяйте выписки по счету и следите за остатком – это поможет избежать мошенничества.

Не пренебрегайте дополнительными сервисами банка – корпоративными картами, терминалами, эквайрингом. Это сэкономит время и деньги.

Можно ли обойтись вообще без счета

Иногда бизнесмены задумываются – а обязательно ли вообще открывать расчетный счет? Возможные варианты работы без счета:

Расчеты наличными – подходит компаниям с небольшим оборотом и прямыми продажами. Но есть лимит 100 тыс. рублей и требование выдавать чеки.

Использование личного счета – распространенная, но рискованная практика. При проверках возможны вопросы по происхождению средств.

Оплата с личных карт сотрудников – тоже не совсем законный способ.

Так что открытие отдельного расчетного счета для бизнеса все же крайне желательно. Это избавит от многих рисков и проблем в дальнейшем.