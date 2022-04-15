Банк для индивидуального предпринимателя: выбор в зависимости от особенностей бизнеса

Выбор банка — одно из важных решений, которое необходимо принять индивидуальному предпринимателю. Хотя закон не обязывает его открывать расчетный счет, но наличие этого реквизита повышает удобство бизнес-процессов. К тому же большинству бизнесменов для развития своего дела необходимо кредитование.
С чего начать?
На первом этапе нужно составить список наиболее подходящих организаций. Прежде всего, рекомендуется обратить внимание на учреждения, которые специализируются на обслуживании ИП и юридических лиц. Банк для предпринимателей обычно предлагает оптимальные условия для ведения бизнеса, он ориентирован на коммерсантов разного уровня, предлагает много тарифных планов.
Также подойдут крупные банки, учреждения с хорошей территориальной доступностью, надежной репутацией, развитой системой дистанционного обслуживания. Необходимо проверить наличие соответствующей лицензии. Это можно сделать на официальном портале Центробанка.
Надо исключить те банки, у которых разрешение в процессе оформления или отозвано. Плюс для банковской организации — участие в системе страхования вкладов. Отзывы о банковском обслуживании — также важная часть выбора.
Расчетно-кассовое обслуживание
Для РКО банками разработано множество тарифных планов. Также оказываются дополнительные услуги. Это юридическая помощь, онлайн бухгалтерия и др. Современный банк предлагает комплексное обслуживание и востребованные сервисы.
За РКО могут взиматься несколько основных видов платежей:
- Абонентская плата.
- Оплата за обработку платежных документов.
- Комиссия за платежи частным лицам.
- Комиссия за снятие или внесение купюр.
Выбор тарифа зависит от особенностей бизнеса. Лучше сравнивать не отдельные комиссии, а итоговую сумму. Обслуживание без абонентской платы рекомендуется выбирать тем, у кого сезонный бизнес, перевод ограниченному количеству лиц.
Небольшая абонентская плата подойдет тем, кто занимается оптовой торговлей и взаимодействует со множеством подрядчиков. Компании с большим штатом лучше выбрать тариф с высоким лимитом на переводы физическим лицам.
Неправильный выбор банка может повлечь непредвиденные обстоятельства, в результате которых случится простой, потеря денег, переплаты за расчетно-кассовое обслуживание и другие убытки. Кроме того, счет может быть необоснованно заблокирован или отказано в проведении операции. Ненадежный банк может обанкротиться. Поэтому к выбору банковского обслуживания необходимо отнестись ответственно.