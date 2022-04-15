Банк для индивидуального предпринимателя: выбор в зависимости от особенностей бизнеса

Выбор банка — одно из важных решений, которое необходимо принять индивидуальному предпринимателю. Хотя закон не обязывает его открывать расчетный счет, но наличие этого реквизита повышает удобство бизнес-процессов. К тому же большинству бизнесменов для развития своего дела необходимо кредитование.

С чего начать?

На первом этапе нужно составить список наиболее подходящих организаций. Прежде всего, рекомендуется обратить внимание на учреждения, которые специализируются на обслуживании ИП и юридических лиц. Банк для предпринимателей обычно предлагает оптимальные условия для ведения бизнеса, он ориентирован на коммерсантов разного уровня, предлагает много тарифных планов.

Также подойдут крупные банки, учреждения с хорошей территориальной доступностью, надежной репутацией, развитой системой дистанционного обслуживания. Необходимо проверить наличие соответствующей лицензии. Это можно сделать на официальном портале Центробанка.

Надо исключить те банки, у которых разрешение в процессе оформления или отозвано. Плюс для банковской организации — участие в системе страхования вкладов. Отзывы о банковском обслуживании — также важная часть выбора.

Расчетно-кассовое обслуживание

Для РКО банками разработано множество тарифных планов. Также оказываются дополнительные услуги. Это юридическая помощь, онлайн бухгалтерия и др. Современный банк предлагает комплексное обслуживание и востребованные сервисы.

За РКО могут взиматься несколько основных видов платежей:

Абонентская плата.

Оплата за обработку платежных документов.

Комиссия за платежи частным лицам.

Комиссия за снятие или внесение купюр.

Выбор тарифа зависит от особенностей бизнеса. Лучше сравнивать не отдельные комиссии, а итоговую сумму. Обслуживание без абонентской платы рекомендуется выбирать тем, у кого сезонный бизнес, перевод ограниченному количеству лиц.

Небольшая абонентская плата подойдет тем, кто занимается оптовой торговлей и взаимодействует со множеством подрядчиков. Компании с большим штатом лучше выбрать тариф с высоким лимитом на переводы физическим лицам.

Неправильный выбор банка может повлечь непредвиденные обстоятельства, в результате которых случится простой, потеря денег, переплаты за расчетно-кассовое обслуживание и другие убытки. Кроме того, счет может быть необоснованно заблокирован или отказано в проведении операции. Ненадежный банк может обанкротиться. Поэтому к выбору банковского обслуживания необходимо отнестись ответственно.