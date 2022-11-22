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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредитование » Что надо знать о кредитах для госзакупок?

Что надо знать о кредитах для госзакупок?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
tinkoff.ru
Чтобы исполнить контракт по госзакупкам, потребуются деньги. Не у всех предпринимателей есть столько собственных средств. В этом случае поможет кредит.

Участие в государственных закупках является прекрасным вариантом для получения хорошей прибыли и выведения бизнеса на совершенно новый уровень. При этом, чтобы компания смогла выполнять обязательства, присущие ей в соответствии с контрактом, ей потребуются денежные средства. Порой, собственных средств не хватает.

Порой, в обороте у компании все же имеются средства, которые можно взять на финансирование договора. Также можно воспользоваться частью оборотного капитала. Однако, если денег не хватает, то потребуется искать иные варианты, например, получить кредит для госзакупок. К счастью, у многих банков сейчас в линейке продуктов подобное предусмотрено.

Зачем участвовать в государственных закупках?

Основной целью госзакупок для предпринимателей является получение прибыли за поставку. В качестве основной цели получения кредита в данном случае выступает поиск средств на выполнение обязательств у организации. Когда предприниматель будет возвращать долг по кредиту в банк, он также вернет и проценты, т.к. все кредитные продукты выдаются на условиях платности и возвратности. Следует отметить, что крайне важно посчитать, будет ли вообще выгодно обращаться за займом, ведь есть вероятность, что всю полученную с госзакупок прибыль, придется отдать банку. Тогда никакого смысла в этом не будет. Компания не получит экономической выгоды.

Что надо сделать перед тем, как обратиться в банк за кредитом для госзакупок?

  1. Рассчитать разницу, которая получится если отнять от полученной прибыли (после того, как государственный заказ будет выполнен) и суммой, что будет вложена в реализацию контракта (в данном случае в расходы обязательно надо будет включить и стоимость кредитования). Полученное значение – это маржинальность контракта. Выгодная госзакупка обязательно будет обладать высоким показателем маржинальности, соответственно, стоит взять на нее кредит. В случае же, когда маржинальность окажется низкой, либо нулевой, то никакого смысла в получении кредита нет.
  2. Провести оценку того, сколько именно средств потребуется на то, чтобы выполнить контракт. Как правило, ни один кредитор не готов дать 100% суммы, которая нужна предпринимателю по договору. Обычно выдается 50-70% максимум. Этих сумм может не хватить, а значит будет присутствовать риск неисполнения обязанностей, а это чревато негативными для бизнеса последствиями.

Когда бизнесмен берет кредит на финансирование государственной закупки, он имеет право потратить деньги только на конкретную цель. То есть, нельзя взять займ и пустить его на покрытие имеющихся долговых обязательств.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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