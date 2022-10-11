Банковские гарантии для предпринимателей

В России банковские гарантии в основном являются инструментом решения споров, в основном на уровне суда, и только относительно немного предприятий используют их для обеспечения поставок товаров. На сайте https://vbbg.ru/sovkombank/ можно ознакомиться с преимуществами банковских гарантий для бизнеса.

Как работает банковская гарантия

Банковская гарантия представляет собой письменное обязательство по уплате денежной суммы, выданное банком с целью получения кредитором финансовых средств. В России есть несколько видов банковских гарантий, которые отличаются от обычных и оформляются в письменном виде. На таких документах обычно содержится:

Название документа (форма, сроки действия и т.д.).

Реквизиты банка, выдавшего гарантию.

Ставка и срок выплаты по договору.

Документ может иметь различную структуру, включая:

Акт сверки и другие документы.

Для того, чтобы получать больше информации о банковских гарантиях, обратите внимание на наш бесплатный путеводитель по банковским гарантиям.

Другие виды банковских гарантий

Кроме банковских гарантий также оказывают содействие в оформлении таких видов гарантии:

Гарантия на возврат аванса, выдаваемая банком в пользу заказчика при исполнении договора подряда.

Гарантии на закупку, выдаваемые в пользу покупателя при закупке товаров, работ или услуг для государственных нужд или нужд коммерческих предприятий.

Гарантия обязательств поставщика по оплате.

Банковский аккредитив, гарантирующий оплату поставщику денежных средств, переданных ему банком в качестве обеспечения его обязательств по договору купли-продажи.

Преимущества кредитных гарантий

Почти каждая компания сегодня имеет ряд неисполненных обязательств перед компаниями-кредиторами. Это требует уплаты процентов и пеня за несвоевременное выполнение обязательств, а иногда и погашения основной суммы долга. Для решения этих вопросов и существует банковская гарантийная линия.

Возврат денежных средств на расчетный счет.

Срок гарантии — от 1 до 15 лет.

Возвращение объекта залога в кратчайшие сроки.

Помощь в реструктуризации долга.

Банк, который выдаёт гарантию — крупный игрок на финансовом рынке, именно поэтому он может гарантировать клиенту возврат суммы задолженности в форме банковского возмещения, а компания, которая выступает поручителем, получит оплату по остатку задолженности, не дожидаясь возврата денежных средств.