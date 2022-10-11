Банковские гарантии для предпринимателей

В России банковские гарантии в основном являются инструментом решения споров, в основном на уровне суда, и только относительно немного предприятий используют их для обеспечения поставок товаров. На сайте https://vbbg.ru/sovkombank/ можно ознакомиться с преимуществами банковских гарантий для бизнеса.
Как работает банковская гарантия
Банковская гарантия представляет собой письменное обязательство по уплате денежной суммы, выданное банком с целью получения кредитором финансовых средств. В России есть несколько видов банковских гарантий, которые отличаются от обычных и оформляются в письменном виде. На таких документах обычно содержится:
- Название документа (форма, сроки действия и т.д.).
- Реквизиты банка, выдавшего гарантию.
- Ставка и срок выплаты по договору.
- Документ может иметь различную структуру, включая:
- Акт сверки и другие документы.
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Другие виды банковских гарантий
Кроме банковских гарантий также оказывают содействие в оформлении таких видов гарантии:
- Гарантия на возврат аванса, выдаваемая банком в пользу заказчика при исполнении договора подряда.
- Гарантии на закупку, выдаваемые в пользу покупателя при закупке товаров, работ или услуг для государственных нужд или нужд коммерческих предприятий.
- Гарантия обязательств поставщика по оплате.
Банковский аккредитив, гарантирующий оплату поставщику денежных средств, переданных ему банком в качестве обеспечения его обязательств по договору купли-продажи.
Преимущества кредитных гарантий
Почти каждая компания сегодня имеет ряд неисполненных обязательств перед компаниями-кредиторами. Это требует уплаты процентов и пеня за несвоевременное выполнение обязательств, а иногда и погашения основной суммы долга. Для решения этих вопросов и существует банковская гарантийная линия.
- Возврат денежных средств на расчетный счет.
- Срок гарантии — от 1 до 15 лет.
- Возвращение объекта залога в кратчайшие сроки.
- Помощь в реструктуризации долга.
Банк, который выдаёт гарантию — крупный игрок на финансовом рынке, именно поэтому он может гарантировать клиенту возврат суммы задолженности в форме банковского возмещения, а компания, которая выступает поручителем, получит оплату по остатку задолженности, не дожидаясь возврата денежных средств.