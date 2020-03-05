Где получить кредит с просрочкой?

Если верить статистике примерно 50% всех заемщиков, имевших когда-либо кредит, просрочивали его по выплатам банку хотя бы один раз. Если говорить об одной нерегулярной просрочке в один или несколько дней, то можно не боятся санкций заемщика или проблем с выдачей нового займа.

Дело принимает совсем другой вид если вы регулярно просрочивали выплаты по кредиту. Получить новый заем в таком случае становится проблемой. В ситуации когда нужно сберечь репутацию и сегодня оплатить очередной взнос по, а денег нет можете воспользоваться услугами сервиса и взять кредит с открытыми просрочками. Если все же вы сумели выплатить долг полностью и закончить ваши отношения с банком и вам нужен новый заём – ознакомьтесь со статьей ниже и вы узнаете какие шаги можно предпринять для получения очередного микрозайма.

Просрочка по кредиту - неприятный факт вашей биографии

Причин возникновения такой ситуации может быть много: это и потеря доходов (роботы в большинстве случаев), болезнь и.т.д. или попросту неорганизованность и не ответственность получателя кредита. Но для кредитора или сотрудника банка который читает вашу кредитную историю, и видит когда и на сколько вы просрочили кредит, причины возникновения данного факта не известны, а когда там на лицо частое нарушение кредитных обязательств, банк начинает сильно сомневаться в вашей ответственности и платежеспособности и скорее всего примет решение отклонить вашу заявку на получение нового займа.

Естественно, однажды просроченный кредит не является безусловным показателем к получению нового, часто люди в такой ситуации обходятся без посторонней помощи.

И так, какие же все таки решения есть в данной ситуации:

Исправлять свою кредитную историю - относительно затратный и длительный процесс. Получения займа для которого не требуется справка о доходах.

И так рассмотрим варианты детально:

Мгновенные кредиты - предоставляются компаниями кредиторами которые не смотрят вашу кредитную историю, не требуют справки о доходах, деньги вы получаете на карточку в течении 15 минут, на срок до 30 дней, заявку можно оформить онлайн из недостатков небольшая сумма кредита до 8000 грн.

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Кредитные предложения от МФО - здесь есть возможность получения как больших так и маленьких займов, сумму кредита как и процентную ставку можно рассчитать на специальном калькуляторе. А также есть возможность получения карты банка что является также очень неплохим вариантом когда вы срочно нуждаетесь в средствах.

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