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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Займы, микрозаймы » Где получить кредит с просрочкой?

Где получить кредит с просрочкой?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
pixabay.com
Если верить статистике примерно 50% всех заемщиков, имевших когда-либо кредит, просрочивали его по выплатам банку хотя бы один раз

Если верить статистике примерно 50% всех заемщиков, имевших когда-либо кредит, просрочивали его по выплатам банку хотя бы один раз. Если говорить об одной нерегулярной просрочке в один или несколько дней, то можно не боятся санкций заемщика или проблем с выдачей нового займа.

Дело принимает совсем другой вид если вы регулярно просрочивали выплаты по кредиту. Получить новый заем в таком случае становится проблемой. В ситуации когда нужно сберечь репутацию и сегодня оплатить очередной взнос по, а денег нет можете воспользоваться услугами сервиса и взять кредит с открытыми просрочками. Если все же вы сумели выплатить долг полностью и закончить ваши отношения с банком и вам нужен новый заём – ознакомьтесь со статьей ниже и вы узнаете какие шаги можно предпринять для получения очередного микрозайма.

Просрочка по кредиту - неприятный факт вашей биографии

Причин возникновения такой ситуации может быть много: это и потеря доходов (роботы в большинстве случаев), болезнь и.т.д. или попросту неорганизованность и не ответственность получателя кредита. Но для кредитора или сотрудника банка который читает вашу кредитную историю, и видит когда и на сколько вы просрочили кредит, причины возникновения данного факта не известны, а когда там на лицо частое нарушение кредитных обязательств, банк начинает сильно сомневаться в вашей ответственности и платежеспособности и скорее всего примет решение отклонить вашу заявку на получение нового займа.

Естественно, однажды просроченный кредит не является безусловным показателем к получению нового, часто люди в такой ситуации обходятся без посторонней помощи.

И так, какие же все таки решения есть в данной ситуации:

  1. Исправлять свою кредитную историю - относительно затратный и длительный процесс.
  2. Получения займа для которого не требуется справка о доходах.

И так рассмотрим варианты детально:

  • Мгновенные кредиты - предоставляются компаниями кредиторами которые не смотрят вашу кредитную историю, не требуют справки о доходах, деньги вы получаете на карточку в течении 15 минут, на срок до 30 дней, заявку можно оформить онлайн из недостатков небольшая сумма кредита до 8000 грн.
  • Подбор кредита персонально под ваши нужды - это такие сервисы которые работают с самыми проверенными банками Украины полностью учитывают вашу ситуацию и показывают наиболее выгодный и приемлемый для вас банк и кредитное предложение среди большинства банков Украины. Нужно всего лишь заполнить онлайн заявку, процесс занимает несколько минут.
  • Кредитные предложения от МФО - здесь есть возможность получения как больших так и маленьких займов, сумму кредита как и процентную ставку можно рассчитать на специальном калькуляторе. А также есть возможность получения карты банка что является также очень неплохим вариантом когда вы срочно нуждаетесь в средствах.

Автокредиты и кредитные карты - также есть очень хорошими вариантами на рынке кредитования Украины. Когда не хватает денег для бизнеса или возникли другие финансовые проблемы вы всегда можете воспользоваться сервисом для поиска наиболее хорошего кредитного предложения и всегда иметь возможность быстро справляться с необычными финансовыми трудностями.

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