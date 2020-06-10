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Аналитика спроса на финансовые услуги до и во время карантина в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Санкт-Петербург – это вторая столица России, которая также была затронута введением строго режима самоизоляции и серьезных ограничительных мер в плане

Санкт-Петербург – это вторая столица России, которая также была затронута введением строго режима самоизоляции и серьезных ограничительных мер в плане деятельности многих предприятий. Основными пострадавшими сферами являются гостиничный сервис, туризм, сфера общественного питания, экскурсии и другие.

В результате запрета на работу, часть компаний сократила количество рабочих места, а также уволила сотрудников без компенсаций и выплат.

Другие же, отправив сотрудников на отдых или удаленную работу во время самоизоляции, лишили их премий и серых выплат, которые и составляют значительную часть заработной платы, оставив только голый оклад. Иногда оклад равен примерно прожиточного минимуму и для тех, кто привык хорошо зарабатывать это стало настоящей катастрофой.

Эти обстоятельства привели экономическому коллапсу. Так как у многих семей существенно снизился уровень дохода, они были вынуждены обратится за помощью к банкам и микрофинансовым организациям.

Обзор аналитических данных в сфере кредитования

На инфографике легко можно увидеть, как изменился спрос на продукты кредитования до и во время режима самоизоляции.

Она была составлена на основе данных посещения более 85 тысяч страниц сайтов организаций работающих с различными кредитными продуктами. Период сбора данных – 2 недели, из которых 1 неделя со 2 по 8 марта – это временной промежуток до карантина и потери работы населением, а 2 неделя 30 марта по 5 апреля – когда был введен режим самоизоляции.

В Санкт-Петербурге, как и других городах России, спрос на одни продукты кредитования значительно вырос, на другие - уменьшился.

  1. Спрос на потребительские кредиты упал на 15% в сравнении с периодом до самоизоляции. Это связано с тем, что закрыты торговые центры, поэтому нет возможности совершить импульсивную покупку понравившейся техники или мебели. В целом доходы населения упали. Люди задумываются о том, как будут возвращать средства и не спешат брать кредит.
  2. Что касается спроса на займы, то он вырос на 20%. Займ легко получить, даже с плохой кредитной историей, поэтому такая услуга остается актуальной.
  3. Интерес к ипотеке упал а 40%. Что закономерно, ведь из-за кризиса у многих нет возможности спрогнозировать как и чем они будут расплачиваться по условиям договора, срок которого несколько лет или десятилетий.
  4. Зато всем резко понадобились кредитные карты. За ними обратилось на 85% больше людей, чем за такой же период месяц назад. Информацию по этому продукту можно сравнить на странице https://mainfin.ru/credit-cards/sankt-peterburg.

Рост спроса по всем направлениям кредитования в целом в Санкт-Петербурге составил 23,20%.

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