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Представлен анализ спроса на финансовые услуги в Петербурге до и во время карантина

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Представлен анализ спроса на финансовые услуги в Петербурге до и во время карантина

Сайт mainfin.ru проанализировал и сравнил посещаемость страниц с кредитами, ипотеками, займами и кредитными картами в Санкт-Петербурге в период карантина и до него.

Карантинный режим, который был введен правительством с конца марта этого года, сильно ударил по материальному положению россиян. Многие потеряли работу, другие временно лишились дохода, а кто-то ищет финансовой поддержки, чтобы сохранить бизнес. Ожидается волна мирового экономического кризиса. В связи с этим многие вынуждены обращаться за различными финансовыми услугами: кредитами, займами, кредитными картами. При этом интерес к получению одних финансовых услуг значительно вырос, а спрос на другие, напротив, ощутимо снизился.

Mainfin.ru проанализировал более 85 000 посещений страниц с информацией о кредитах, займах, ипотеках и кредитных картах до и во время карантина в Санкт-Петербурге. На основе этих данных для наглядности была составлена инфографика.

Кредиты

Жители Санкт-Петербурга стали посещать страницу с информацией о кредитах во время карантина реже, чем до него. Спрос на данный вид финансовых услуг снизился почти на 20%. Если вы все же заинтересованы в получении потребительского кредита, подробную информацию о наиболее выгодных предложениях можно посмотреть на странице https://mainfin.ru/credits/sankt-peterburg.

Кредитные карты

А вот интерес к получению кредитной карты у населения Санкт-Петербурга возрос. Желающих получить возможность использовать заемные деньги при покупках в карантинный период стало на 85% больше, чем пару месяцев назад.

Займы

Страница с информацией о займах в карантинный период петербуржцами также стала посещаться чаще, чем до него. Во время карантина интерес к займам небольших сумм вырос на 23,20%.

Ипотеки

Совершенно другая ситуация с изменением спроса на ипотеку. В Санкт-Петербурге спрос на данный вид финансовых услуг значительно снизился. Страница с информацией об ипотеке во время карантина стала посещаться на 35,71% реже, чем до него.

На графике: аналитика спроса на финансовые услуги до и во время карантина в Санкт-Петербурге

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