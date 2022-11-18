Объяснен момент по подаче иска о разделе собственности супругов: нужно ли заключение эксперта о её стоимости?

В одном из судов остановили дело, касающееся раздела общего имущества между супругами. Причиной такого решения стал тот факт, что не было сделано заключение об оценке совместного имущества. К делу прилагался расчёт стоимости нажитой собственности. Но суд посчитал, что в обязательном порядке нужно заключение оценщика. Решение суда в данном случае некомпетентно.

В иске нужно указывать его стоимость, если он нуждается в оценке. Также необходимо приложить расчёт суммы, которая взыскивается или оспаривается сторонами. Об этом говорится в 131 статье Гражданско-процессуального кодекса РФ (пункт 6, часть 2).

Цена делимого между супругами имущества устанавливается на период рассмотрения спора судом. Такое положение установлено в пункте 15 Постановления Пленума ВС РФ от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака».

Цена иска и государственная пошлина

Письмо Министерства Финансов РФ от 24.07.2015 № 03-05-06-03/42810 говорит о том, что стоимость искового требования равна цене совместно нажитых материальных ценностей супругов. А конкретнее — той части имущества, которую хочет получить истец по решению суда. От величины стоимости иска зависит размер государственной пошлины, которую придётся заплатить.

Поэтому первое, что должен сделать суд — это проверить верность размера уплаченной госпошлины и соизмеримость её с расчётами истца.

Существуют разные методы подсчёта стоимости совместного имущества. Опираться следует на один из параметров:

рыночная цена на сайтах с объявлениями о продаже недвижимости;

кадастровая стоимость;

досудебная оценка имущества.

В Семейном кодексе, равно как и в Гражданско-процессуальном не прописано требование получить заключение у оценщика касательно стоимости совместного имущества на стадии подачи иска в судебную инстанции.

Когда необходимо заключение эксперта

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» (статья 8) определяет случаи, когда нужно провести оценку стоимости экспертом. Их всего два: если составлен брачный договор или возник спор между супругами и на процедуре оценки настаивает один из супругов. Только наличие спора является основанием для оценки имущества. Это позиция изложена в определении Верховного Суда от 01.09.2020 № 5-КГ20-69-К2.

Нужна ли помощь оценщика на стадии подачи иска

Стадия принятия иска к рассмотрению судом не предполагает оценку представленных доказательств (согласно правовой позиции в главах 12, 14, 15 ГПК Российской Федерации).

Стороны должны предоставить доказательства на стадии подготовки к рассмотрению дела (статья 148 ГПК Российской Федерации). Статья 150 ГПК Российской федерации говорит о том, что суд может потребовать нужные доказательственные факты по делу во время досудебной подготовки.

Бывают случаи, когда стоимость совместного имущества пересматривается во время судебного заседания. Если возрастают исковые требования, то доплачивается и пошлина. Процесс регламентируется Налоговым кодексом РФ.

Причины нецелесообразности проведения оценки на стадии подачи искового заявления:

Дополнительные расходы. Как материальные, так и временные. Невозможность провести полную профессиональную оценку (ограничен доступ в помещение или др.). Согласие ответчика с истцом касательно указанной в иске стоимости имущества.

В случае разногласий сторон насчёт стоимости имущества будет поднят вопрос о том, чтобы назначить судебную экспертизу. Каждый из супругов может сделать свой вариант оценки. Но это поспособствует обязательному назначению судебной экспертизы и увеличению затрат истца и ответчика.

Вывод: расчёт стоимости должен быть предоставлен вместе с подачей искового заявления, но заключение оценщика не является обязательным на стадии подачи искового заявления. Но риски подобного требования следует учесть.

По материалам юридической компании ЮАП https://family.pravo.legal