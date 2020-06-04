Банкротство физических лиц: преимущества и недостатки

В некоторых случаях банкротство физических лиц – единственный способ решения финансовых проблем. Получив официальное подтверждение несостоятельности, человек получает полное списание своих задолженностей – причем, законным способом.

Достаточно часто банкроту приходится распродавать все, что имеется в собственности. Понятие «несостоятельности» в данном случае означает освобождение от претензий кредиторов. Что же касается ограничений, что накладывает исполнительное производство – они временны, потому могут не причинить значительных неудобств.

Банкротство физического лица может быть получено как путем реструктуризации, так и путем продажи имущества. В первую очередь реализуются драгоценности и предметы роскоши, транспортные средства, недвижимость.

Продажа возможна начиная с момента передачи банковских карт финансовому управляющему. Указанное лицо совершает подробную опись, которая впоследствии проходит оценку. После выдвигается положение о реализации благ, имущество выставляется на торги. Все средства, что выручены от продажи, идут на удовлетворение требований кредитора.

Какие же могут быть преимущества банкротства?

Избавление от долгов, частичное или полное удовлетворение требований кредиторов;

Цивилизованный метод решения вопросов с задолженностями;

Возможность приостановить исполнительное производство, снять наложенные ограничения;

Реструктуризация долгов с целью их погашения;

Закрытие задолженности благодаря продаже имущества;

Мировое соглашение с кредиторами.

Однако у данной операции имеются и минусы. К ним относятся:

Стоимость процедуры – цена складывается из услуг финансового управляющего, дополнительных трат, оплаты юридической поддержки. Далеко не у всех людей, что столкнулись с бедностью, может быть возможность таких трат. Мало того, имущество может быть реализовано по цене, что ниже реальной стоимости;

Длительность – чем меньше у должника возможности «вливать» в дело о банкротстве средства, тем дольше будет длиться волокита. Следовательно, у малоимущих признание банкротства может затянуться на годы, а долги – умножиться;

При получении статуса банкрота – невозможность брать займы и кредиты, а также возглавлять ИП в течение непродолжительного периода;

Невозможность (временно) занимать руководящие посты;

Запрет на повторное обращение с просьбой признать банкротом.

В целом, все зависит от конкретной ситуации. Во многих случаях, официальный статус банкрота – единственный выход избавиться от проблем с кредиторами, и, наконец, «вздохнуть спокойно».