Банкротство физических лиц: преимущества и недостатки

В некоторых случаях банкротство физических лиц – единственный способ решения финансовых проблем. Получив официальное подтверждение несостоятельности, человек получает полное списание своих задолженностей – причем, законным способом.
Достаточно часто банкроту приходится распродавать все, что имеется в собственности. Понятие «несостоятельности» в данном случае означает освобождение от претензий кредиторов. Что же касается ограничений, что накладывает исполнительное производство – они временны, потому могут не причинить значительных неудобств.
Банкротство физического лица может быть получено как путем реструктуризации, так и путем продажи имущества. В первую очередь реализуются драгоценности и предметы роскоши, транспортные средства, недвижимость.
Продажа возможна начиная с момента передачи банковских карт финансовому управляющему. Указанное лицо совершает подробную опись, которая впоследствии проходит оценку. После выдвигается положение о реализации благ, имущество выставляется на торги. Все средства, что выручены от продажи, идут на удовлетворение требований кредитора.
Какие же могут быть преимущества банкротства?
- Избавление от долгов, частичное или полное удовлетворение требований кредиторов;
- Цивилизованный метод решения вопросов с задолженностями;
- Возможность приостановить исполнительное производство, снять наложенные ограничения;
- Реструктуризация долгов с целью их погашения;
- Закрытие задолженности благодаря продаже имущества;
- Мировое соглашение с кредиторами.
Однако у данной операции имеются и минусы. К ним относятся:
- Стоимость процедуры – цена складывается из услуг финансового управляющего, дополнительных трат, оплаты юридической поддержки. Далеко не у всех людей, что столкнулись с бедностью, может быть возможность таких трат. Мало того, имущество может быть реализовано по цене, что ниже реальной стоимости;
- Длительность – чем меньше у должника возможности «вливать» в дело о банкротстве средства, тем дольше будет длиться волокита. Следовательно, у малоимущих признание банкротства может затянуться на годы, а долги – умножиться;
- При получении статуса банкрота – невозможность брать займы и кредиты, а также возглавлять ИП в течение непродолжительного периода;
- Невозможность (временно) занимать руководящие посты;
- Запрет на повторное обращение с просьбой признать банкротом.
В целом, все зависит от конкретной ситуации. Во многих случаях, официальный статус банкрота – единственный выход избавиться от проблем с кредиторами, и, наконец, «вздохнуть спокойно».