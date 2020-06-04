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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Юридические услуги » Банкротство физических лиц: преимущества и недостатки

Банкротство физических лиц: преимущества и недостатки

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Опубликовал: Алексей Морозов
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В некоторых случаях банкротство – единственный способ решения финансовых проблем.

В некоторых случаях банкротство физических лиц – единственный способ решения финансовых проблем. Получив официальное подтверждение несостоятельности, человек получает полное списание своих задолженностей – причем, законным способом.

Достаточно часто банкроту приходится распродавать все, что имеется в собственности. Понятие «несостоятельности» в данном случае означает освобождение от претензий кредиторов. Что же касается ограничений, что накладывает исполнительное производство – они временны, потому могут не причинить значительных неудобств.

Банкротство физического лица может быть получено как путем реструктуризации, так и путем продажи имущества. В первую очередь реализуются драгоценности и предметы роскоши, транспортные средства, недвижимость.

Продажа возможна начиная с момента передачи банковских карт финансовому управляющему. Указанное лицо совершает подробную опись, которая впоследствии проходит оценку. После выдвигается положение о реализации благ, имущество выставляется на торги. Все средства, что выручены от продажи, идут на удовлетворение требований кредитора.

Какие же могут быть преимущества банкротства?

  • Избавление от долгов, частичное или полное удовлетворение требований кредиторов;
  • Цивилизованный метод решения вопросов с задолженностями;
  • Возможность приостановить исполнительное производство, снять наложенные ограничения;
  • Реструктуризация долгов с целью их погашения;
  • Закрытие задолженности благодаря продаже имущества;
  • Мировое соглашение с кредиторами.

Однако у данной операции имеются и минусы. К ним относятся:

  • Стоимость процедуры – цена складывается из услуг финансового управляющего, дополнительных трат, оплаты юридической поддержки. Далеко не у всех людей, что столкнулись с бедностью, может быть возможность таких трат. Мало того, имущество может быть реализовано по цене, что ниже реальной стоимости;
  • Длительность – чем меньше у должника возможности «вливать» в дело о банкротстве средства, тем дольше будет длиться волокита. Следовательно, у малоимущих признание банкротства может затянуться на годы, а долги – умножиться;
  • При получении статуса банкрота – невозможность брать займы и кредиты, а также возглавлять ИП в течение непродолжительного периода;
  • Невозможность (временно) занимать руководящие посты;
  • Запрет на повторное обращение с просьбой признать банкротом.

В целом, все зависит от конкретной ситуации. Во многих случаях, официальный статус банкрота – единственный выход избавиться от проблем с кредиторами, и, наконец, «вздохнуть спокойно».

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