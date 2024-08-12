Дефицит кадров в Санкт-Петербурге. Как я искал сотрудников и что из этого вышло

Приветствую, меня зовут Матвей, я предприниматель, владелец небольшого интернет-магазина одежды. Недавно столкнулся с проблемой, которая, как я понял, актуальна для многих предпринимателей в Питере – дефицит кадров.

Началось все с того, что мой менеджер по продажам решила уйти в декрет. Казалось бы, проблема не такая уж и серьезная, но найти замену получилось непросто.

Через сервис “Городские Вакансии” разместил вакансию на всех популярных сайтах по поиску работы в Санкт-Петербурге, попросил знакомых распространить информацию, даже запустил рекламу в соцсетях.

Общение с кандидатами

Первые звонки от кандидатов были, мягко говоря, разочаровывающими. Многие не читали описание вакансии, не знали, чем занимается наша компания, и не могли ответить на элементарные вопросы о продажах. Были и те, кто приходил на собеседование в неподходящей одежде, не готовы были говорить о своих достижениях и не проявляли интереса к работе.

Вторая волна соискателей была более перспективной. Люди были осведомлены о нашей компании, готовы были говорить о своем опыте и проявляли интерес к работе. Но и здесь наблюдались свои подводные камни. Некоторые кандидаты оказались не достаточно компетентными, другие не смогли пройти испытательный срок.

Что я понял

В итоге, нового менеджера по продажам я нашея. И понял, что поиск сотрудников – это не просто размещение вакансии и отбор кандидатов. Это целый процесс, который требует времени, сил и ресурсов.

Делюсь своими выводами:

1) Не стоит ожидать чудес: поиск сотрудников – это длительный процесс, который требует терпения и упорства.

2) Важно четко определить требования к кандидатам: чем точнее вы опишете вакансию, тем больше шансов найти подходящего кандидата.

3) Не бойтесь проверять кандидатов: проводите тестирование, задавайте вопросы о прошлом опыте, проверяйте рекомендации.

4) Предлагайте конкурентную зарплату и социальные гарантии - это важный фактор привлечения сотрудников.

5) Создайте привлекательную рабочую атмосферу: комфортные условия работы, возможность профессионального роста и дружный коллектив – это то, что может привлечь и удержать сотрудников.

6) Ищите сотрудников в нестандартных местах: например, на специализированных форумах, в социальных сетях или на тематических мероприятиях.

7) Будьте гибкими и готовы к компромиссам: в условиях дефицита кадров может прийтись пойти на уступки в некоторых вопросах.

8) Не опускайте руки: поиск сотрудников – это марафон, а не спринт. Будьте настойчивы и не отчаивайтесь, если первые попытки окажутся безуспешными.

Надеюсь, мой опыт будет полезен другим предпринимателям, которые столкнулись с проблемой дефицита кадров в Санкт-Петербурге.