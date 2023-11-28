Торговый эквайринг: плюсы и минусы использования

Торговый эквайринг – это финансовая услуга, предоставляемая банками для осуществления безналичных платежей в торговом бизнесе. Благодаря этой технологии клиенты могут рассчитываться за товар и услуги с помощью пластиковых и цифровых банковских карт или посредством QR-кода.

Торговый эквайринг для ИП

Работая только через наличные средства индивидуальные предприниматели существенно сужают круг своих клиентов, а также увеличивают свои хлопоты по хранению и инкассации наличных денег. Все эти проблемы легко решаются подключением торгового эквайринга. В таком случае клиенты смогут расплачиваться через стационарные, переносные или встраиваемые POS-терминалы, используя свои банковские карты. Эту упрощает оплату как самому клиенту, так и обеспечивает защиту предпринимателя. Полностью исключается риск оплаты фальшивыми купюрами, не нужно переживать за хранение наличных средств в кассе, нет необходимости в частых инкассациях.

Тарифы на торговый эквайринг

За использование технологии эквайринга банк взимает небольшую комиссию. Как правило, при формировании тарифов торгового эквайринга учитываются следующие факторы:

поддержка и обслуживание используемого оборудования и всей системы, обеспечивающей функционирование эквайринга;

комиссия за проведение платежей по технологии эквайринга.

Размер комиссии будет зависеть от количества подключаемых терминалов, особенностей бизнеса предпринимателя, его финансового оборота, комиссий платёжных систем, к которым подключены банковские карты.

Обзор банков, предлагающих услуги торгового эквайринга

Банк Уралсиб предлагает бесплатную аренду и подключение торговых терминалов для работы с любыми видами карт. На выбор доступны стационарные, переносные и интегрируемые торговые терминалы. Зачисление средств на счет клиента происходит на следующий день.

Промсвязьбанк предлагает подключить эквайринг без посещения банка. Оборудование и его техническая поддержка предоставляются бесплатно. Зачисление выручки происходит три раза в день. Терминалы работают с картами любых платежных систем, зачисление выручки происходит не только по будням, но и в выходные/праздничные дни.

Банк Тинькофф предлагает выгодный торговый эквайринг с оплатой платежей через банковскую карту или по QR-коду. Терминалы, их установка и настройка предоставляются бесплатно. В банке можно арендовать или купить терминалы для работы по 45-фз.

В МТС Банке можно подключить торговый эквайринг для проведения платежей с помощью карт или QR-кода. Есть большой выбор тарифных планов под разные виды бизнеса. Клиентам предоставляются современные терминалы, обеспечивающие максимальную безопасность проводимых платежей.

Общая оценка плюсов и минусов использования торгового эквайринга

Торговый эквайринг для ИП несомненно имеет много положительных сторон. Среди основных плюсов нужно выделить следующее:

повышается количество клиентов;

увеличивается сумма среднего чека;

повышается безопасность платежей;

уменьшается количество необходимых инкассаций наличной выручки.

Особых недостатков в торговом эквайринге нет. Единственное – это необходимость оплаты комиссий в банк. Но, есть много выгодных предложений, когда банки предоставляют свои услуги с минимальной или нулевой комиссией. Если оценивать затраты на обслуживание торгового эквайринга и увеличение прибыли от его внедрения, то результат очевиден – это выгодно и приносит дополнительные дивиденды предпринимателю.