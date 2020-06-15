В Петербурге подожгли иномарку

Сегодня ночью в 02:10 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре у дома 12 по проспекту Кузнецова. Произошло возгорание автомобиля Infiniti FX-37. В авто выгорел моторный отсек. Пострадала и припаркованная рядом автомашина Kia: у автомобиля оплавилось лакокрасочное покрытие. В 03:49 пожар ликвидирован.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», горевшая иномарка принадлежит 32-летней петербурженке, управляет машиной 23-летний уроженец Дагестана.

У полиции есть подозреваемый в поджоге: мужчина лет 30-ти, в черной куртке с капюшоном и в черных штанах.