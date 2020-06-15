Сегодня ночью в 02:10 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре у дома 12 по проспекту Кузнецова. Произошло возгорание автомобиля Infiniti FX-37. В авто выгорел моторный отсек. Пострадала и припаркованная рядом автомашина Kia: у автомобиля оплавилось лакокрасочное покрытие. В 03:49 пожар ликвидирован.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», горевшая иномарка принадлежит 32-летней петербурженке, управляет машиной 23-летний уроженец Дагестана.
У полиции есть подозреваемый в поджоге: мужчина лет 30-ти, в черной куртке с капюшоном и в черных штанах.
В Петербурге подожгли иномарку
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В поджоге подозревается молодой мужчина в черном.
Сегодня ночью в 02:10 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре у дома 12 по проспекту Кузнецова. Произошло возгорание автомобиля Infiniti FX-37. В авто выгорел моторный отсек. Пострадала и припаркованная рядом автомашина Kia: у автомобиля оплавилось лакокрасочное покрытие. В 03:49 пожар ликвидирован.
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