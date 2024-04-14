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Выбор оборудования для ультразвуковой диагностики

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
В последние годы ультразвуковые аппараты получили широкое распространение благодаря достижениям медицинских технологий.

В последние годы УЗИ-аппараты получили широкое распространение благодаря достижениям медицинских технологий. В настоящее время на рынке представлены десятки различных типов этих устройств, каждый из которых имеет разные функции.

УЗИ аппараты

Что такое ультразвуковое исследование

Ультразвук (называемый сонографией или ультрасонографией) — это неинвазивный визуализирующий тест. Он использует звуковые высокочастотные волны и создает изображения или видео мягких тканей в режиме реального времени. Ультразвуковое исследование в отличие от рентгена не использует излучение.

Как работает ультразвуковой сканер

Во время УЗИ медработник проводит устройством, называемым датчиком или зондом, по телу или внутри него. Он наносит на кожу гель тонким слоем, чтобы ультразвуковые волны от датчика передавались в ткани. Электрический ток преобразуется в них и направляется в ткани. Звуковые волны не слышны для человеческого уха. Они отражаются от тела и возвращаются назад, преобразуя волны в электрические сигналы. Затем компьютер превращает их структуру в изображения или видео в реальном времени, которые отображаются на мониторе компьютера.

Какие бывают УЗИ-аппараты

Итак, сколько существует типов ультразвуковых аппаратов? Существует 4 основных УЗИ-аппаратов. Давайте рассмотрим каждый из них. Какой из них вы выберете, зависит от типов исследований, которые необходимо выполнить.

2D-ультразвуковые аппараты

Это наиболее распространенный тип, который создает двумерные изображения, представляющие собой поперечные сечения сканируемой ткани.

Среди преимуществ:

  • Изображение в реальном времени;
  • Безрадиационный метод с использованием высокочастотных звуковых волн;
  • Подходит для использования на любом этапе беременности;
  • использование для УЗИ-диагностики;
  • Подходит для проведения акушерско-гинекологических процедур;
  • Помощь анестезиологам в различных процедурах;
  • Используется в кардиологии для диагностики болезней сердца;
  • Позволяет сделать визуализацию сосудов.

3D-ультразвуковые аппараты

Трехмерные ультразвуковые аппараты сканируют поперечные срезы тканей под разными углами. Затем данные реконструируются для создания трехмерного изображения.

Среди плюсов:

  • Позволяют проводить более быстрые обследования и сокращают время ожидания пациентов;
  • Получаются изображения лучшего качества;
  • Используют в акушерстве и гинекология, в том числе для проверки сердца плода;
  • Исследует внутренние органы;
  • Применяются в офтальмологии и для исследований опорно-двигательного аппарата.

4D-УЗИ

Специальный компьютер создает максимально реалистичные изображения. Используется для диагностики плода при беременности. Такие аппараты способны выявить малейшие отклонения, которые не обнаруживаются при 2D-УЗИ. Изображения получаются цветными и высочайшего качества. Применяется при акушерско-гинекологическом сканировании, обследованиях груди, в гинекологии, урология и исследовании внутренних органов и опорно-двигательного аппарата.

Какие УЗИ-аппараты самые точные

УЗИ аппараты

Качественная ультразвуковая диагностика возможна только на современной новейшей аппаратуре. Сегодня ими оборудуют медицинские центры, что повышает качество исследований и позволяет поставить правильный диагноз.

Среди портативных УЗИ-сканеров отличным решением станут Mindray M8 и Mindray M9Т из портативных вариантов, среди стационарных можно выбрать Mindray DC-70 или Mindray DC-80 .

Критерии выбора аппарат УЗИ

Для правильного выбора аппаратов УЗИ, обратите внимание на конструктивные особенности, размеры экрана, максимально возможное число датчиков для подключения, наличие многочастотного режима и узкопрофильных программ.

Оборудование выбирают согласно поставленным задачам и целям!

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