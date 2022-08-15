Виды ультразвуковых датчиков

Датчик – один из главнейших составных компонентов медицинского диагностического оборудования ультразвукового типа. Именно от особенностей сенсора зависят особенности выводимой на экран оборудования информации (изображения и дополнительных сведений), а также возможность применения УЗИ-аппарата с целью определения патологий определенных органов. Более того, на цену ультразвукового оборудования во многом оказывает влияние тип совместимых с ним сканирующих приспособлений.

При этом приобрести ультразвуковой датчик можно не только в комплекте с оборудованием, но и отдельно от него, а многие современные УЗИ-аппараты совместимы со сканерами различной конфигурации. Также существуют съемные детекторы для переносного оборудования.

Востребованные разновидности сенсоров

В зависимости от конструкционных особенностей и принципа функционирования УЗИ-детекторы могут быть разделены на несколько популярных типов. Среди них:

Линейные. Наиболее распространенный вид сканирующих медицинских приспособлений, предназначенный для диагностики заболеваний поверхностных тканей/систем. Работают на частотах 5–15 MHz, что обеспечивает глубину сканирования тела человека до 12 сантиметров. Формируют детализированное контрастное изображение на мониторе. Секторальные. Как правило, применяются в области кардиологии, поскольку их конструкция обеспечивает возможность менять угол ультразвукового излучения. Именно это позволяет эффективно обследовать расположенную за ребрами сердечную мышцу. Конвексные. Современный тип УЗИ-детекторов, позволяющий сканировать ткани на глубине до 25 сантиметров. Считаются приспособлениями универсального типа, применяются в различных областях медицины. Игольчатые. Наиболее специфическая разновидности УЗИ-детекторов, ключевая особенность которых состоит в миниатюрных габаритах. Именно за счет этого они могут вводиться непосредственно в кровеносные сосуды. Эффективны при оценке состояния вен и артерий.

Кроме того, стоит отметить такой вид сенсоров, как микроконвексные. Получили широкое распространение в области педиатрии с целью выявления заболеваний органов и систем, находящихся в брюшной полости.

Прочие признаки классификации

Еще одна из ключевых характеристик любого ультразвукового детектора – это тип получаемого с его помощью на медицинском мониторе изображения. В зависимости от данного признака устройства можно разделить на виды:

бинарные. Формируют на экране как поперечные, так и продольные срезы обследуемых органов;

3D. Обладают способностью подрезного сканирования тканей;

4D. Могут формировать трехмерное изображение исследуемого органа в реальном времени.

Кроме того, в последние несколько лет существенной популярностью пользуются сенсоры матричного вида. Важнейшее преимущество таких изделий состоит в объединении всех ключевых особенностей датчиков трех предыдущих типов. Это дает возможность выводить на монитор различную дополнительную информацию (например, цветное трехмерное изображение органа и его поперечные срезы).