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Что такое делинквентное поведение?

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Сам термин «делинквентное поведение» означает проступки

Сам термин «делинквентное поведение» означает проступки, и представляет собой противоправное поведение человека в окружающем обществе, которое воплощается в его проступках или в каких-то других действиях, наносящих вред любому другому человеку или всему обществу.
Примеры такого рода поведения достаточно много в современном мире, но обо всем поясним по порядку.

Для начала рассмотри формы такого делинквентного поведения.

Такое понятие поведения тесно связано с понятиями правонарушения человека в обществе. Это подразделяется на проступки и преступления, совершенные в данный момент человеком.
Первое, дисциплинарные проступки. Это означает несоблюдение норм в трудовом кодексе. То есть, например, неисполнение работником своих трудовых обязанностей, отклонение от норм трудового договора. Еще, например, прогул рабочего дня без уважительной на то причины; употребление спиртных напитков на рабочем месте; явка на работу в состоянии алкогольного опьянения и так далее и прочее.
Второе, административное правонарушение (с кодексом можно ознакомиться на https://koapru.ru). Это уже мелкое хулиганство, к примеру, нецензурная брань в общественном месте, нарушение общественного порядка, распитие спиртных напитков и курение в общественных местах, нарушение правил дорожного движения.
Третье, это – преступление. Преступление – это опасное деяние человека в обществе, которое предусматривается уже уголовным правом и грозит угрозой наказания. В качестве такого примера поведения могут быть разными: это кража, грабеж, убийство, разбой, терроризм, вандализм, мошенничество и так далее.
В настоящее время особый интерес исследователей такого рода поведения должен уделяться подросткам, так как они являются начальной стадией делинквентного поведения. Число незаконных действий или бездействий, совершаемых, подростками очень сильно растёт, и представляют высокую угрозу окружающим людям и всему обществу в целом. Все это происходит от подростковой импульсивности в выборе окружения и досуге молодежи. Если подростку нечем увлечь себя, то чаще всего он занимается глупостями, сам не понимая, что является плохо, а что хорошо в его совершенных действиях. А профилактика должна быть этому очевидна – нужно повышать занятость молодёжи, организовывать всяческие мастер-классы, учреждать бюджетные центры досуга подростков, открывать государственные спортивные школы и самое важное проводить чаще беседы такого рода темы, как поведение человека в обществе.
И в заключение хочется добавить - важно знать, что делинквентное и девиантное поведения не совпадают и не находятся в равных категориях. Скорее они соотносятся как часть и целое. Делинквентное поведение более обширное понятие. А девиантное поведение - это отклонение от общепринятых норм и правил. Главное отличие этих понятий заключается в том, что делинквентное поведение отклоняется от формальных норм и правил, а девиантное отклоняется от неформальных. Следовательно, и наказания будут соответствующие. Для делинквентного поведения характерно привлечение к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а для девиантного скорее характерно общественное порицание или вообще изгнание из общества.
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