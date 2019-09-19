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Агава

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
dacha.expert
С древних времен агава известна как растение, обладающее сильными целебными свойствами

С древних времен агава известна как растение, обладающее сильными целебными свойствами. Целители многих племен с его помощью лечили многие болезни и заживляли раны. И хотя, с тез пор, как был открыт Новый Свет, агава значительно изменилась, сегодня её нередко можно встретить на подоконниках и в садах цветоводов.

История

Впервые агава была завезена в Европу примерно в 16 веке и быстро приобрела популярность, как экзотическое и декоративное растение. Более всего распространен вид Агава американская, которая культивируется как декоративное растение и предназначено для открытого грунта. В умеренных и северных широтах агавы небольшого размера в виде комнатных растений, а более крупные в садах, но с обязательной зимовкой в теплице.

Родиной этого растения является Центральная и Южная Америка. Так же его очень часто можно встретить и на Карибских островах. В условиях дикой природы агава предпочитает высокогорные и пустынные районы.

Описание

Агава представляет собой многолетнее суккулентное растение. У него короткий стебель, вокруг которого разрастается мощная розетка из мясистых листьев, покрытых острыми шипами. Цвет и размер листьев зависит от вида агавы и варьируется от голубовато-зеленых до темно-изумрудных окрасов. Так же у некоторых разновидностей наблюдаются желтоватые или белые полоски.

Цветение агавы – явление довольно редкое. Она может цвести один раз в течение 30-60 лет. Оно начинается с выбрасывания из розетки длинного цветоноса, на конце которого образуется метелка или колосок, покрытый сотнями маленьких желтоватых колокольчиков. Очень часто это растение погибает после цветения, так как расходует все свои запасы питательных веществ на рост цветоноса.

Виды агавы

Далеко не все виды этого цветка пригодны для выращивания в квартире. Более всего для этого подходят:

  • Американская. Это самый популярный вид агавы. Она имеет небольшие размеры. Длина листка может достигать максимум до 1 метра. В уходе довольно неприхотлива и с легкостью может перенести небольшие заморозки. У нее довольно мясистые листья, которые покрыты легким серо-зеленым налетом.
  • Нитеносная. Этот вид агавы отличается одной очень интересной особенностью. Края листьев высыхают и постепенно отделяются от здоровых, образуя при этом ниточки, которые как пух покрывают всю розетку. Длина листьев не более 20 см.
  • Агава оттянутая. В отличие от всех остальных комнатных видов, она обладает высоким стеблем и розеткой с мягкими листьями. Этот вид очень любит теплый и сухой климат, и крайне плохо переносит даже самые незначительные холода.
  • Голубая агава. Один из самых красивых видов агавы. Легко приспосабливается к комнатным условиям, но требует много пространства, так как этот вид довольно крупный. В диаметре голубая агава может достигать до 2 метров. Известна многим, поскольку именно из нее изготавливают текилу.
  • Агава королевы Виктории. Идеальный вид этого растения для выращивания в квартире. Представляет собой небольшой куст с мясистыми листьями, достигающими в длину не более 15 см. Листья имеют темно-зеленый окрас и яркие белые полосы.

У агавы очень большой род и помимо вышеперечисленных он насчитывает ещё около 400 видов.

Уход

Агава довольно быстро и хорошо растет, но для этого необходимо создать комфортные условия её содержания и соблюдать определенные правила:

  • Полив. В теплое время года агаву следует поливать не чаще двух раз в течение недели. Очень важно следить за тем, чтобы земля полностью просыхала к моменту следующего полива. В холодное время года полив нужно сократить до 1 или 2 раз в месяц. Чтобы влага не застаивалась необходимо использовать хороший дренаж, а также не допускать попадание воды в розетку.
  • Освещение. Агава, так же, как и другие суккуленты, не боится ярких солнечных лучей и прекрасно растет на южных и юго-восточных окнах.
  • Температура. В теплое время года температура воздуха не должна опускать ниже 18 градусов. Идеальный диапазон для этого растения – 20-28 градусов, но и немного более высокую температура агава перенесет спокойно. Летом можно высаживать её в открытый грунт. В зимнее время температура должна быть не ниже 10 градусов.
  • Почва. Агава абсолютно не требовательна к почве, так как в дикой природе легко прорастает на песчаных и каменистых грунтах. Единственное условие к почве – она не должна быть переувлажненной. Идеальным вариантом для агавы будет смесь из дерновой и листовой земли с песком.
  • Пересадка. Молодое растение необходимо ежегодно пересаживать в емкости большего размера. Взрослые агавы пересаживаются намного реже – примерно 1 раз в течение 3 лет. Очень важно во время пересадки избегать заглубление шейки растения.

Размножение

В зависимости от вида размножение агавы может производиться несколькими способами.

Размножение семенами

Необходимо высевать семена во влажный грунт на глубину одного см. Время от времени почву необходимо опрыскивать из пульверизатора, а саму емкость накрыть полиэтиленом для создания парникового эффекта. Семена прорастают очень быстро. Как правило, через неделю уже появятся первые сеянцы. С появлением первых листочком необходимо снять полиэтилен и пересадить в растение в более большую емкость.

Размножение черенками и отпрысками

Для того, чтобы получить черенок нужно срезать лист, а отпрыск необходимо аккуратно отделить от большого растения во время пересадки. Далее посадочный материал следует подсушить и затем посадить в увлажненный песок. Полив должен быть умеренным.

Агава – это оригинальное и декоративное растение, которое, при правильно уходе, будет радовать вас долгие годы. А поскольку в уходе она довольно неприхотлива, то это растение может стать одним из лучших приобретений для начинающих цветоводов.

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