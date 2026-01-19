ента новостей

Фотовыставка «Блокада. Объективно»
В Ленобласти пассажирский автобус вылетел в кювет на подъезде к Усть-Луге
В Петербурге экологические службы за неделю собрали порядка 67 тонн опасных отходов
В двух районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
Дрозденко рассказал о работе «Поезда Победы» в Ленобласти
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку на Калининской овощебазе
В Петербурге состоялась презентация нового 8-вагонного электропоезда серии ЭП2ДМ
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в парадной на Октябрьской набережной
В Ленобласти задержали поджигателя «Нивы» в выборге
В Испании 21 человек погиб в результате столкновения двух высокоскоростных поездов
В Парголово конфликт из-за парковки закончился стрельбой
На трассе "Кола" в лобовом ДТП с КАМАЗом погибли водитель и пассажир легковушки
В Эрмитажном театре спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
В Петербурге состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда
Петербург услышит мировую премьеру «Кантаты Мира»
В Петербурге задержали мигранта за поджог автомобили на проспекте Ветеранов
В Московской области задержаны двое подозреваемых в нападении на магазин одежды в Шушарах
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа в исполнении "Impulse orchestra"
XV Фестиваль моноспектаклей «Монокль»
Концерт «Вселенная Depeche Mode»
В Выборгском районе планируется закрытие движение транспорта
В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников
В Петербурге пройдет Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
В Петербурге задержан стрелявший в конфликте на овощебазе на проспекте Непокоренных
В городе Тельмана дорожный конфликт закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
В Ленобласти задержали двоих подростков, подозреваемых в краже из частных домов
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Витебского проспекта
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера с проспекта Непокоренных
На Русановской улице задержали распространителей синтетических наркотиков
На проспекте Ветеранов задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин
В Испании 21 человек погиб в результате столкновения двух высокоскоростных поездов

В Испании 21 человек погиб в результате столкновения двух высокоскоростных поездов

Опубликовал: Вадик Котов
Telegram
В Испании высокоскоростной поезд сошёл с рельсов и врезался в другой поезд, в результате чего погибло по меньшей мере 21 человек

В воскресенье вечером высокоскоростной поезд сошёл с рельсов и врезался в другой поезд в Испании, в результате чего погибло по меньшей мере 21 человек и десятки получили ранения в одной из крупнейших железнодорожных катастроф страны за более чем десятилетие.

Поезд, эксплуатируемый железнодорожной компанией Iryo, направлялся из Малаги в Мадрид с 371 человеком на борту, когда его три задних вагона сошли с рельсов и столкнулись с передними двумя вагонами другого высокоскоростного поезда, движущегося в противоположном направлении, сообщили официальные лица.

Трагедия вызвала волну скорби по всей Испании, премьер-министр Педро Санчес назвал её «ночью глубокой боли» для страны. Европейские лидеры поспешили выразить соболезнования.

Этот инцидент стал одним из крупнейших железнодорожных происшествий в Испании со времён аварии в Галисии в 2013 году, когда погибло 79 человек и 144 получили ранения после того, как поезд врезался в колодец и загорелся возле Сантьяго-де-Компостела.

