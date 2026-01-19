В Испании 21 человек погиб в результате столкновения двух высокоскоростных поездов

В воскресенье вечером высокоскоростной поезд сошёл с рельсов и врезался в другой поезд в Испании, в результате чего погибло по меньшей мере 21 человек и десятки получили ранения в одной из крупнейших железнодорожных катастроф страны за более чем десятилетие.

Поезд, эксплуатируемый железнодорожной компанией Iryo, направлялся из Малаги в Мадрид с 371 человеком на борту, когда его три задних вагона сошли с рельсов и столкнулись с передними двумя вагонами другого высокоскоростного поезда, движущегося в противоположном направлении, сообщили официальные лица.

Трагедия вызвала волну скорби по всей Испании, премьер-министр Педро Санчес назвал её «ночью глубокой боли» для страны. Европейские лидеры поспешили выразить соболезнования.

Этот инцидент стал одним из крупнейших железнодорожных происшествий в Испании со времён аварии в Галисии в 2013 году, когда погибло 79 человек и 144 получили ранения после того, как поезд врезался в колодец и загорелся возле Сантьяго-де-Компостела.