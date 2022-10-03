Австралия спасает семьи боевиков ИГИЛ из Сирии

Канберра собирается спасти десятки австралийских женщин и детей боевиков ИГИЛ из лагерей беженцев в Сирии после секретной миссии разведывательного агентства страны, сообщили СМИ в понедельник.
Правительство не сразу подтвердило сообщения о репатриации 16 женщин и 42 детей убитых или заключенных в тюрьму боевиков ИГИЛ, которые содержались в лагерях в течение трех с половиной лет.
«Учитывая деликатный характер затронутых вопросов, было бы нецелесообразно давать дальнейшие комментарии».
О'Нил не сразу отреагировала на призыв своего оппозиционного коллеги к правительству заверить австралийцев в том, что любой, кто мог подвергнуться радикализации, не представляет угрозы по их возвращении в Австралию.
Министр окружающей среды Таня Плиберсек заявила в понедельник, что около 40 австралийских детей живут в лагере в Сирии, а некоторых из их матерей обманули и выдали замуж за боевиков ИГИЛ, когда они были совсем маленькими.
Австралия впервые спасла восемь детей и внуков двух погибших боевиков ИГИЛ из сирийского лагеря беженцев в 2019 году, но до сих пор не репатриировала остальных.