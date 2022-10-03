Австралия спасает семьи боевиков ИГИЛ из Сирии

Канберра собирается спасти десятки австралийских женщин и детей боевиков ИГИЛ из лагерей беженцев в Сирии после секретной миссии разведывательного агентства страны, сообщили СМИ в понедельник.

Правительство не сразу подтвердило сообщения о репатриации 16 женщин и 42 детей убитых или заключенных в тюрьму боевиков ИГИЛ, которые содержались в лагерях в течение трех с половиной лет.

«Главным приоритетом правительства Австралии является защита австралийцев и национальных интересов Австралии, основанная на рекомендациях по национальной безопасности», — заявила в комментариях по электронной почте пресс-секретарь министра внутренних дел Клэр О’Нил.

«Учитывая деликатный характер затронутых вопросов, было бы нецелесообразно давать дальнейшие комментарии».

О'Нил не сразу отреагировала на призыв своего оппозиционного коллеги к правительству заверить австралийцев в том, что любой, кто мог подвергнуться радикализации, не представляет угрозы по их возвращении в Австралию.

Министр окружающей среды Таня Плиберсек заявила в понедельник, что около 40 австралийских детей живут в лагере в Сирии, а некоторых из их матерей обманули и выдали замуж за боевиков ИГИЛ, когда они были совсем маленькими.

«Когда они вернутся в Австралию, я думаю, будет очень важно, чтобы дети, в частности, получили консультацию», — сказал Плиберсек в эфире телеканала Channel 7.

«Но я думаю, что все участники будут постоянно ожидать, что наши службы безопасности и разведки будут поддерживать с ними контакт и следить за ними», — сказала она.

Австралия впервые спасла восемь детей и внуков двух погибших боевиков ИГИЛ из сирийского лагеря беженцев в 2019 году, но до сих пор не репатриировала остальных.