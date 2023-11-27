Трое погибших и двое тяжело ранены в результате стрельбы в Виннипеге, Канада

Три человека погибли и двое получили ранения во время стрельбы ранним воскресным утром в Виннипеге, Манитоба, Канада, сообщили представители правоохранительных органов.

Полицейская служба Виннипега сообщила в пресс-релизе, что стрельба произошла сразу после 4 часов утра, почти в миле к западу от центра города.

Прибывшие на место офицеры обнаружили пять жертв «с травмами, соответствующими огнестрельным ранениям», говорится в сообщении.

«Этот инцидент произошел в многоквартирном доме; Никакой дополнительной информации о возможных мотивах нет», — заявил в заявлении констебль Джейсон Михалишен, представитель полиции Виннипега.

По данным полиции, на месте погибли мужчина и женщина. Трое пострадавших были доставлены в больницу, а один из пострадавших позже скончался от полученных травм.

Двое пострадавших, мужчина и женщина, остаются в больнице в критическом состоянии, сообщил Мичалышен.

Личности жертв не разглашаются, и полиция заявила, что расследование стрельбы продолжается.

«Отдел судебно-медицинской экспертизы полицейской службы Виннипега будет находиться на месте происшествия в течение длительного периода времени из-за серьезности этого инцидента», - сообщили официальные лица.

Ежегодный статистический отчет полиции Виннипега за 2022 год, опубликованный в мае, показал, что уровень насильственных преступлений в столице Манитобы в прошлом году достиг самого высокого уровня с 2009 года, включая рекордное количество убийств – 53, согласно отчету.