Трое погибших и двое тяжело ранены в результате стрельбы в Виннипеге, Канада

Три человека погибли и двое получили ранения во время стрельбы ранним воскресным утром в Виннипеге, Манитоба, Канада, сообщили представители правоохранительных органов.
Полицейская служба Виннипега сообщила в пресс-релизе, что стрельба произошла сразу после 4 часов утра, почти в миле к западу от центра города.
Прибывшие на место офицеры обнаружили пять жертв «с травмами, соответствующими огнестрельным ранениям», говорится в сообщении.
По данным полиции, на месте погибли мужчина и женщина. Трое пострадавших были доставлены в больницу, а один из пострадавших позже скончался от полученных травм.
Двое пострадавших, мужчина и женщина, остаются в больнице в критическом состоянии, сообщил Мичалышен.
Личности жертв не разглашаются, и полиция заявила, что расследование стрельбы продолжается.
Ежегодный статистический отчет полиции Виннипега за 2022 год, опубликованный в мае, показал, что уровень насильственных преступлений в столице Манитобы в прошлом году достиг самого высокого уровня с 2009 года, включая рекордное количество убийств – 53, согласно отчету.
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