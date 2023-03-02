Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня из-за усугубления демографического кризиса

Число рождений, зарегистрированных в Японии, в прошлом году упало до очередного рекордно низкого уровня — последняя тревожная статистика в многолетнем спаде, который властям страны не удалось обратить вспять, несмотря на их обширные усилия.

Согласно статистическим данным, опубликованным Министерством здравоохранения во вторник, в 2022 году в стране было зарегистрировано 799 728 рождений, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений и первым падением ниже 800 000. Это число сократилось почти вдвое за последние 40 лет; напротив, в Японии в 1982 году было зарегистрировано более 1,5 миллиона рождений.

Япония также сообщила о рекордно высоком уровне послевоенных смертей в прошлом году — более 1,58 миллиона человек.

Смертность превышает рождаемость в Японии уже более десяти лет, что создает растущую проблему для лидеров третьей по величине экономики мира. Теперь они сталкиваются с растущим пожилым населением, а также с сокращением рабочей силы для финансирования пенсий и здравоохранения.

Согласно последним правительственным данным, население Японии неуклонно сокращается со времени экономического бума 1980-х годов и составило 125,5 миллиона человек в 2021 году.

Его коэффициент рождаемости 1,3 намного ниже уровня 2,1, необходимого для поддержания стабильного населения в отсутствие иммиграции.

В стране также одна из самых высоких продолжительность жизни в мире; По данным правительства, в 2020 году почти каждый 1500 человек в Японии был в возрасте 100 лет и старше.

Эти тревожные тенденции вызвали в январе предупреждение премьер-министра Фумио Кисиды о том, что Япония «находится на грани того, что не сможет поддерживать социальные функции».