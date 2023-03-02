ента новостей

10:36
Начнется запись первоклассников
09:57
В Сосновом Бору иномарка сбила коляску с ребенком
09:50
Каковы инвестиции в недвижимость
09:48
В Ленобласти 6-летняя девочка получила травмы головы при катании с горки
09:37
SpaceX отправил международный экипаж астронавтов на космическую станцию
09:30
1 марта вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
09:26
Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня из-за усугубления демографического кризиса
18:23
Петербургские единороссы продолжат борьбу за безопасность пешеходов на тротуарах
17:12
Командующий СЗО Росгвардии вручил награды росгвардейцам, задержавшим в ГМЗ «Петергоф» вооруженную женщину
17:06
В Гатчине открылся новый спортивный зал гимнастики «Олимпиец»
17:02
В Петербурге введены в работу современный Центр управления сетями и две новые подстанции
16:51
Волонтёры Победы подготовят более 200 000 добровольцев, которые сопроводят мероприятия Дня Победы
16:44
В Мариинском дворце открылась выставка «Из жизни блокадного Ленинграда: люди, история, вещи»
16:39
Перерасчет стоимости услуг ЖКХ от Смольного ударит по карманам петербуржцев
16:08
В Парке Боевого Братства к памятнику десантникам Псковской дивизии ВДВ возложили цветы
15:35
В Петербурге проведут марафон для женщин из семей участников СВО к 8 Марта
15:25
В Мариинском дворце наградили победителей конкурса «Кадет года – 2023»
15:07
Под Гатчиной готовится площадка для мемориала жертвам фашизма
13:17
В СПбГУ наградили победителей межрегиональных студенческих конкурсов
13:11
В Ленобласти построили новые распределительные газопроводы
11:55
В Красном Селе внук избил 90-летнего дедушку
11:39
В Красногвардейском районе на пожаре в квартире пострадал нетрезвый мужчина
11:32
Единороссы Невского района передали в Мариуполь тонну сахара и тонну муки
11:07
В Купчино пенсионерка отдала аферистам 6500 долларов
11:01
Гимназист из Петербурга пытался поджечь военкомат в Ленобласти
09:24
По меньшей мере 32 человека погибли, 85 получили ранения в результате столкновения поездов в Греции
09:11
Выходить на лед особенно опасно
08:42
Что со свободными помещениями?
08:15
Розница пострадала от санкций
16:33
Мариинский дворец стал героем документального фильма
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня из-за усугубления демографического кризиса

Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня из-за усугубления демографического кризиса

0
25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня из-за усугубления демографического кризиса

Число рождений, зарегистрированных в Японии, в прошлом году упало до очередного рекордно низкого уровня — последняя тревожная статистика в многолетнем спаде, который властям страны не удалось обратить вспять, несмотря на их обширные усилия.

Согласно статистическим данным, опубликованным Министерством здравоохранения во вторник, в 2022 году в стране было зарегистрировано 799 728 рождений, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений и первым падением ниже 800 000. Это число сократилось почти вдвое за последние 40 лет; напротив, в Японии в 1982 году было зарегистрировано более 1,5 миллиона рождений.

Япония также сообщила о рекордно высоком уровне послевоенных смертей в прошлом году — более 1,58 миллиона человек.

Смертность превышает рождаемость в Японии уже более десяти лет, что создает растущую проблему для лидеров третьей по величине экономики мира. Теперь они сталкиваются с растущим пожилым населением, а также с сокращением рабочей силы для финансирования пенсий и здравоохранения.

Согласно последним правительственным данным, население Японии неуклонно сокращается со времени экономического бума 1980-х годов и составило 125,5 миллиона человек в 2021 году.

Его коэффициент рождаемости 1,3 намного ниже уровня 2,1, необходимого для поддержания стабильного населения в отсутствие иммиграции.

В стране также одна из самых высоких продолжительность жизни в мире; По данным правительства, в 2020 году почти каждый 1500 человек в Японии был в возрасте 100 лет и старше.

Эти тревожные тенденции вызвали в январе предупреждение премьер-министра Фумио Кисиды о том, что Япония «находится на грани того, что не сможет поддерживать социальные функции».

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-09-2022, 09:43
Число погибших в результате землетрясения в Китае возросло до 65 человек
3-05-2022, 14:18
Япония и Таиланд договорились о новом оборонном соглашении
19-07-2022, 09:03
Экстремальная жара иссушает часть Европы
14-09-2018, 10:26
В центре Петербурга обокрали туриста из Японии
3-12-2021, 13:00
В Германии обнаружены новые случаи заражения COVID-19 «Омикрон»
22-12-2021, 10:41
В Испании зафиксировано самое большое ежедневное число случаев заболевания Covid-19

Происшествия на дорогах

0
76
Сегодня, 09:57
В Сосновом Бору иномарка сбила коляску с ребенком
0
177
28-02-2023, 09:32
В Ленобласти в ДТП погиб водитель иномарки и его 3-х летний сын
0
178
28-02-2023, 09:24
На КАД в ДТП двое погибли и пострадал ребенок
0
231
26-02-2023, 22:01
На ЗСД в ДТП пострадала 9-летняя пассажирка иномарки
Наверх