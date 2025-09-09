Более десятка человек были убиты и сотни ранены во время молодежных протестов в Непале, вызванных запретом правительства на социальные сети, широко распространенной коррупцией и плохими экономическими возможностями.

Силы безопасности применили боевые патроны, водометы и слезоточивый газ во время протестов в нескольких городах, в ходе которых, по словам властей, погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает информационное агентство Reuters.

Непал, гималайская страна с населением 30 миллионов человек, известен своей бурной политикой и сменил более десятка правительств с тех пор, как он превратился в республику после упразднения своей 239-летней монархии в 2008 году после десятилетней гражданской войны.

Тем не менее, последние протесты, которые возглавляют люди в возрасте от 13 до 28 лет, известные как поколение Z, являются худшими беспорядками в Непале за последние десятилетия и угрожают дестабилизировать еще одно правительство.

Во вторник протестующие снова вышли на улицы в столице в нарушение комендантского часа, введенного в центре города, и после того, как правительство сняло запрет на социальные сети. На фотографиях информационного агентства Reuters видно, как протестующие поджигают полицейскую будку и мебель возле офиса Непальского конгресса, крупнейшей политической партии Непала.

К югу от Катманду, в муниципалитете Чандрапур, полиция открыла огонь в воздух, когда протестующие нарушили комендантский час, чтобы собраться, сообщил CNN местный чиновник. Протестующие также подожгли полицейскую машину, сообщил источник.

Вот что мы знаем о беспорядках, охвативших Непал.