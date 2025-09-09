ента новостей

19:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
13:04
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
12:52
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
12:30
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
12:24
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
11:28
Более десятка человек были убиты и сотни ранены во время молодежных протестов в Непале
11:05
В Мурино полицейсике искали нелегалов на стройках
10:41
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
10:32
В Петербурге завершился турнир по волейболу – «Мемориал Платонова»
09:36
Спектакль «Сатисфакция» — гениальная пьеса Евгения Гришковца
09:33
На сцене БКЗ «Октябрьский «Юнона и Авось» рок-опера гала. Премьера!
09:28
Выставка «Картины опыта»
09:27
Выставка «Под черным солнцем»
08:49
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:46
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
16:37
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
15:44
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады
14:38
В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина
13:33
Петербуржцы покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках
13:23
В апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружили окровавленный труп девочки-подростка
12:54
В Сертолово группа подростков разгромила остановку общественного транспорта
12:39
Telegram по-прежнему не блокирует многие распространяющие персональные данные группы
12:27
В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"
12:20
Фестиваль русских зарубежных театров "Театральная осень" в Петрозаводске
12:13
День памяти жертв блокады Ленинграда
11:54
В Петербурге поймали подозреваемого в погроме автобуса в Парголово
11:45
На улице Рубинштейна задержали стрелков по бутылкам из пневматики
11:41
В Петербурге задержали стрелков по банкам из пневматики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Более десятка человек были убиты и сотни ранены во время молодежных протестов в Непале

Более десятка человек были убиты и сотни ранены во время молодежных протестов в Непале

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Запрет в социальных сетях, коррупция: что мы знаем о смертоносных протестах, охвативших Непал 

Более десятка человек были убиты и сотни ранены во время молодежных протестов в Непале, вызванных запретом правительства на социальные сети, широко распространенной коррупцией и плохими экономическими возможностями.

Силы безопасности применили боевые патроны, водометы и слезоточивый газ во время протестов в нескольких городах, в ходе которых, по словам властей, погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает информационное агентство Reuters.

Непал, гималайская страна с населением 30 миллионов человек, известен своей бурной политикой и сменил более десятка правительств с тех пор, как он превратился в республику после упразднения своей 239-летней монархии в 2008 году после десятилетней гражданской войны.

Тем не менее, последние протесты, которые возглавляют люди в возрасте от 13 до 28 лет, известные как поколение Z, являются худшими беспорядками в Непале за последние десятилетия и угрожают дестабилизировать еще одно правительство.

Во вторник протестующие снова вышли на улицы в столице в нарушение комендантского часа, введенного в центре города, и после того, как правительство сняло запрет на социальные сети. На фотографиях информационного агентства Reuters видно, как протестующие поджигают полицейскую будку и мебель возле офиса Непальского конгресса, крупнейшей политической партии Непала.

К югу от Катманду, в муниципалитете Чандрапур, полиция открыла огонь в воздух, когда протестующие нарушили комендантский час, чтобы собраться, сообщил CNN местный чиновник. Протестующие также подожгли полицейскую машину, сообщил источник.

Вот что мы знаем о беспорядках, охвативших Непал.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-01-2023, 09:30
По меньшей мере 68 человек погибли в результате авиакатастрофы в Непале
12-08-2022, 11:13
По меньшей мере 21 протестующий убит во время антиправительственных протестов в Сьерра-Леоне
9-11-2022, 09:45
В западном Непале произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов
6-06-2023, 09:13
По меньшей мере 16 человек погибли в результате протестов в Сенегале после вынесения приговора лидеру оппозиции
20-09-2022, 19:34
В Иране пять человек погибли в результате протестов из-за смерти женщины, задержанной полицией
14-11-2022, 10:11
По меньшей мере 326 человек погибли в ходе протестов в Иране

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:24
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
Вчера, 10:41
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
8-09-2025, 14:38
В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина
8-09-2025, 12:27
В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"
Наверх