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Питерец.ру » События в мире » Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании нового штата Венесуэлы Гайана-Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании нового штата Венесуэлы Гайана-Эссекибо

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Опубликовал: Вадик Котов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо.

Президент Венесуэлы, Николас Мадуро, призвал Национальную ассамблею страны принять закон о защите спорной территории Гайана-Эссекибо. Этот закон предусматривает включение этой территории в состав Венесуэлы, что приведет к возникновению нового штата.

Мадуро также объявил о запуске плана социальной помощи для жителей этой земли, проведении переписи и выдаче документов. Он подчеркнул, что парламенту следует принять "хороший, красивый закон" после тщательных консультаций.

Воскресенье, 3 декабря, стало днем проведения референдума в Венесуэле о присоединении почти двух третей территории Гайаны. Подавляющее большинство венесуэльцев высказалось в поддержку этого решения. На референдуме 95% участников проголосовали за включение богатого нефтью региона Эссекибо в состав Венесуэлы. Этот регион расположен к западу от реки Эссекибо и занимает три четверти территории Гайаны, находясь под ее управлением. Общая площадь региона составляет 160 тысяч квадратных километров.

Спор о принадлежности этой территории между двумя странами уже длится больше века. Гайана и Венесуэла находятся в постоянном конфликте из-за границы между ними. Обе стороны предъявляют исторические и юридические аргументы в свою пользу. Однако, несмотря на все споры и разногласия, решение референдума стало ясным сигналом того, что большинство венесуэльцев поддерживает присоединение спорной территории.

Принятие закона о включении Гайаны-Эссекибо в состав Венесуэлы вызвало международную реакцию. Некоторые страны выразили свою поддержку Венесуэле, в то время как другие выразили обеспокоенность и призвали к дипломатическому разрешению спора. Однако Венесуэла продолжает настаивать на своей позиции и намерена защищать свои интересы в этом вопросе.

Николас Мадуро подчеркнул, что принятие закона не только укрепит территориальную целостность Венесуэлы, но и принесет пользу жителям этой земли. План социальной помощи, перепись и выдача документов будут способствовать улучшению условий жизни населения и развитию региона. Венесуэльский лидер надеется, что этот шаг поможет урегулировать долговременный спор с Гайаной и создать мирное сосуществование двух стран.

В целом, принятие закона о защите спорной территории Гайана-Эссекибо и включении ее в состав Венесуэлы отражает стремление правительства к укреплению своей позиции и защите своих интересов. Однако решение этого спора остается сложной задачей, требующей дальнейших усилий и дипломатических усилий для достижения согласия между двумя странами.

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