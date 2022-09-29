Беглов о референдуме

Александр Беглов поздравил жителей территорий, желающих вступить в состав России, с итогами референдума. Губернатор Петербурга подчеркнул, что мы всегда оставались одним народом.

По словам петербургского градоначальника, такое развитие сюжета было обусловлено отношение Киева и Запада. Люди, не согласные с киевским режимом, подверглись геноциду. Все это и привело к референдуму о вхождении в состав России.

«Питерец.ру» напоминает, что жители Донбасса и двух других областей, не желающих подчиняться Киеву, подавляющим большинством проголосовали за вхождение в состав РФ. Теперь у этих людей появилась надежда, что их жизнь изменится к лучшему. На мнение Запада по этому вопросу им глубоко плевать.