ента новостей

10:06
В Ленобласти пенсионер поверил в легенду об инвестициях и лишился более 1,5 миллиона рублей
09:47
В Ленобласти автоледи сбила 10-летнюю девочку на велосипеде
08:34
Кто взорвал «Северный поток»?
08:00
Беглов о референдуме
07:21
Спорные ситуации взяты на контроль
23:29
Эмиль Галимов набрал 3 очка в победном для СКА поединке с «Адмиралом»
20:34
«Ленфильм-клуб»: программа на октябрь
20:04
Александр Бельский поздравил сотрудников регионального управления Минюста с юбилеем ведомства
19:48
Состоялось первое заседание Общественного штаба по реновации
19:33
Выставка «Прекрасное без прикрас»
19:22
Выставка «Фантазии Лабаса»
19:21
Выставка «Пространство странствий»
19:15
Активисты не позволили Бельскому возглавить Общественный штаб по КРТ
17:26
Выставка "Обаяние архаики"
16:02
В Петебурге депутаты готовят обращение к Михаилу Мишустину об ужесточении требований к охране школ
15:01
Парламент Петербурга окажет юридическую помощь мобилизованным
14:42
В Выборге иномарка сбила 12-летнего подростка
13:32
В ДТП на Дунайском проспекте постродал подросток
11:20
В Петербурге задержали двух аферисток, обманувших пенсионерку
11:14
Командующий Северо-Западным округом Росгвардии встретился с губернатором Санкт-Петербурга
11:12
В Петербурге 19-летнего юношу задержали за мошенничество в отношении пенсионерки
10:42
В Петербурге задержали афериста, делавшего «фиктивный» ремонт пенсионерам
10:35
Дни Эрмитажа в Чеченской республике
10:30
Депутаты Петербурга начали заседание с минуты молчания в память о погибших в Ижевске
10:28
Парламенты Петербурга и Ханоя могут заключить Меморандум о сотрудничестве
10:09
В Ленобласти в подпольной нарколаборатории нашли 3,5 кг синтетики
09:41
В Петербурге двое неизвестных ограбили салон связи «Билайн»
09:29
В Ленобласти электричка насмерть сбила пешехода
09:03
В Ленобласти пьяный мужчина бегал с ружьем по улице
08:00
Россия готова к переговорам
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Беглов о референдуме

Беглов о референдуме

0
52
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gorod-plus.tv
Глава Петербурга поздравил людей, проголосовавших за присоединение к России

Александр Беглов поздравил жителей территорий, желающих вступить в состав России, с итогами референдума. Губернатор Петербурга подчеркнул, что мы всегда оставались одним народом.

По словам петербургского градоначальника, такое развитие сюжета было обусловлено отношение Киева и Запада. Люди, не согласные с киевским режимом, подверглись геноциду. Все это и привело к референдуму о вхождении в состав России.

«Питерец.ру» напоминает, что жители Донбасса и двух других областей, не желающих подчиняться Киеву, подавляющим большинством проголосовали за вхождение в состав РФ. Теперь у этих людей появилась надежда, что их жизнь изменится к лучшему. На мнение Запада по этому вопросу им глубоко плевать.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-04-2022, 19:00
Вострецов не поверил утверждению Беглова о провале реформ Петербурга по вине Запада
10-09-2022, 15:53
Беглов поздравил жителей Мариуполя с 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских войск
3-07-2018, 06:51
Изменится ли отношение?
21-09-2022, 09:52
Россия расширяется – что дальше?
5-05-2022, 08:45
Петербург тоже помогает Донбассу
30-10-2014, 15:08
Явлинский предлагает повторно опросить жителей Крыма

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
29
Сегодня, 09:47
В Ленобласти автоледи сбила 10-летнюю девочку на велосипеде
0
95
Вчера, 14:42
В Выборге иномарка сбила 12-летнего подростка
0
113
Вчера, 13:32
В ДТП на Дунайском проспекте постродал подросток
0
177
27-09-2022, 11:34
В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов
Наверх