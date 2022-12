Твиттер Илона Маска банит журналистов CNN, NYT, WaPo без объяснения причин

Твиттер в четверг вечером заблокировал учетные записи нескольких высокопоставленных журналистов из ведущих новостных организаций без объяснения причин, что, по-видимому, стало серьезной попыткой нового владельца Илона Маска использовать свою одностороннюю власть над платформой.

Аккаунты, принадлежащие Дони О’Салливану из CNN, Райану Маку из The New York Times, Дрю Харвеллу из The Washington Post и другим журналистам, которые агрессивно освещали Маска в последние недели, были внезапно и навсегда заблокированы. Также был заблокирован аккаунт прогрессивного независимого журналиста Аарона Рупара.

Ни Маск, ни Twitter не ответили на запрос о комментарии в четверг вечером, и платформа не объяснила, почему именно журналисты были изгнаны с платформы.

Маск ложно утверждал, что журналисты нарушили его новую политику «доксинга», поделившись его местонахождением в реальном времени, что равнозначно тому, что он назвал «координатами убийства». Дони О’Салливан из CNN не сообщила, где живет миллиардер.

Незадолго до отстранения О'Салливан сообщил в Твиттере, что социальная сеть приостановила действие учетной записи появляющейся конкурентной социальной сети Mastodon, что позволило продолжить публикацию @ElonJet, учетной записи, в которой публикуется обновленное местоположение личного кабинета Маска.

Другие репортеры, отстраненные в четверг, недавно написали об этом аккаунте.

Доксинг относится к практике обмена чьим-либо домашним адресом или другой личной информацией в Интернете. Вместо этого заблокированная учетная запись использовала общедоступные данные о рейсах, которые остаются в сети и доступны для отслеживания самолета Маска.

Запреты вызывают ряд вопросов о будущем платформы, которую называют цифровой городской площадью. Это также поставило под серьезный вопрос предполагаемую приверженность Маска свободе слова.

Маск неоднократно заявлял, что хотел бы разрешить все юридические высказывания на платформе. В апреле, в тот же день, когда он объявил о покупке Twitter, он написал в Твиттере: «Я надеюсь, что даже мои злейшие критики останутся в Twitter, потому что это и есть свобода слова».

Представитель CNN сказал, что компания запросила у Twitter объяснение и «пересмотрит наши отношения на основе этого ответа».

«Импульсивное и необоснованное отстранение ряда репортеров, включая Дони О’Салливан из CNN, вызывает беспокойство, но не удивляет. Растущая нестабильность и волатильность Twitter должны вызывать невероятную озабоченность у всех, кто использует Twitter», — сказал представитель.

Представитель New York Times назвал массовые запреты «сомнительными и досадными», добавив: «Ни The Times, ни Райан не получили никаких объяснений, почему это произошло. Мы надеемся, что все учетные записи журналистов будут восстановлены и что Twitter даст удовлетворительное объяснение этому действию».

«Илон говорит, что он борец за свободу слова, и он запрещает журналистам пользоваться свободой слова», — сказал Харвелл CNN в четверг. «Я думаю, что это ставит под сомнение его приверженность».

Рупар также сказал, что он «ничего не слышал» в Твиттере о приостановке.

Несколько организаций осудили решение Twitter, а глава Американского союза гражданских свобод заявил: «Невозможно увязать стремление Twitter к свободе слова с очисткой аккаунтов критически настроенных журналистов».

Президент Общества профессиональных журналистов (SPJ) заявил в своем заявлении, что он «обеспокоен» приостановкой работы и что этот шаг «затрагивает всех журналистов».