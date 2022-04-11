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Питерец.ру » События в мире » Илон Маск не войдет в совет директоров Twitter

Илон Маск не войдет в совет директоров Twitter

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Генеральный директор Tesla Илон Маск, недавно купивший крупный пакет акций Twitter, решил не входить в совет директоров

Генеральный директор Tesla Илон Маск, недавно купивший крупный пакет акций Twitter, решил не входить в совет директоров социальной сети.
Об этом в воскресенье вечером сообщил генеральный директор Twitter Параг Агравал.
«Назначение Илона в совет директоров должно было официально вступить в силу 9 апреля, но в то же утро Илон сообщил, что больше не будет входить в совет», — написал Агравал в своем твите. «Я считаю, что это к лучшему. Мы ценим и всегда будем ценить вклад наших акционеров, независимо от того, входят они в наш совет директоров или нет. Илон — наш крупнейший акционер, и мы будем открыты для его предложений».

Представитель Twitter подтвердил, что Маск решил не вступать в правление Twitter, и сослался на заявление Агравала.

Разработка произошла примерно через неделю после того, как Twitter (TWTR) заявил в нормативной документации, что планирует назначить генерального директора Tesla и SpaceX в свой совет на срок, который заканчивается в 2024 году.
Недавно Маск сообщил, что приобрел более 9% акций Twitter, что сделало его крупнейшим акционером компании. В рамках сделки по вхождению Маска в совет генеральный директор Tesla согласился не приобретать более 14,9% акций компании, пока он остается в совете.
Акции Tesla выросли после того, как стало известно о его первоначальной покупке.

Когда стало известно о его назначении в правление, Маск написал в Твиттере, что «надеется на сотрудничество с советом Parag & Twitter, чтобы внести значительные улучшения в Twitter в ближайшие месяцы!»
Не совсем понятно, какие улучшения имел в виду Маск. В последние недели Маск предположил в Твиттере, что платформа не допускает достаточно свободы слова, и сказал, что должен сделать свой алгоритм открытым. На прошлой неделе он также опросил своих подписчиков, хотят ли они «кнопку редактирования» — давний запрос, хотя и вызывающий разногласия, от многих пользователей Twitter

Источник: CNN
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