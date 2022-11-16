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Питерец.ру » События в мире » Богатые страны пытаются взять паузу в ключевом вопросе климатического саммита

Богатые страны пытаются взять паузу в ключевом вопросе климатического саммита

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Прошедшая неделя дала миру представление о том, что давно известно уязвимым для климата странам

Прошедшая неделя дала миру представление о том, что давно известно уязвимым для климата странам: в то время как богатые страны из кожи вон лезут, чтобы заявить о своей поддержке действий по борьбе с изменением климата, они проявляют гораздо меньший энтузиазм, когда дело доходит до финансирования.

На саммите ООН по климату COP27 Соединенные Штаты, Европейский союз и Соединенное Королевство объединились против создания в этом году нового фонда, чтобы помочь развивающимся странам мира, которые мало способствовали климатическому кризису, восстановиться после климатических бедствий.

Создание так называемого фонда убытков и ущерба является ключевым вопросом на COP27 и «лакмусовой бумажкой успеха» саммита, сказала Эрин Робертс, исследователь климатической политики и основатель Collaboration Loss and Damage Collaboration.

В нынешнем виде развивающиеся страны, которые годами умоляли о возмещении убытков и ущерба, столкнулись с разочарованием.

Осталось всего три дня переговоров, и чувство разочарования распространяется по курортному городу Шарм-эль-Шейх на Красном море, где проходит конференция. Активисты устраивают ежедневные и все более гневные акции протеста за пределами переговорных. В субботу, когда это стало самым большим протестом на саммите, сотни людей прошли маршем по обширному месту проведения конференции, требуя, чтобы богатые страны объединились и «заплатили».

Но это послание не прорывается на переговорах на высоком уровне.

Источник в ЕС, непосредственно участвовавший в переговорах на саммите, сообщил CNN во вторник, что блок не считает, что должно быть обязывающее соглашение о новом фонде возмещения убытков и ущерба до того, как будут согласованы детали того, как он будет работать.

Источник добавил, что ЕС считает, что соглашение COP27 может включать соглашение о том, что необходимо проделать работу по этому вопросу и найти решение к 2024 году.

Точно так же правительство Великобритании представило на конференцию документ, в котором говорится, что оно хочет установить «процесс», который приведет к конкретному решению не позднее 2024 года.

Высокопоставленные чиновники администрации США пообещали только поговорить о потерях и ущербе, но не пошли дальше, чтобы объяснить, какой фонд они в конечном итоге поддержат. Они также считают 2024 год крайним сроком для соглашения об убытках и ущербе, но не поддерживают выдвинутые до сих пор предложения, опасаясь, что это может привести к юридической ответственности развитых стран в ближайшие годы.

На вопрос о том, какой фонд покрытия убытков и ущерба США будут открыты, официальные лица неоднократно отказывались говорить. И они хотят потратить следующие два года на то, чтобы решить эти вопросы, а не прийти к соглашению в этом году.

Пресс-секретарь посланника США по климату Джона Керри не ответил на запрос о комментариях.

Стремление к задержке со стороны некоторых из самых богатых стран мира означает, что те, которые больше всего пострадали от изменения климата, уже готовятся к разочарованию.

Источник: CNN
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