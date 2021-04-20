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Питерец.ру » Политика » Путин обсудит проблемы экологии

Путин обсудит проблемы экологии

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Путин примет участие в международной конференции, посвященной проблемам климата

«Питерец.ру» сообщает, что Владимир Путин выступит на международном саммите, посвященному вопросу климата. Данное мероприятие организовано властями США.

Президент РФ расскажет, какие подходы использует наша страна, позволяющие преодолеть негативные явления, возникающие в результате изменения климата. Путин выступит в формате видеоконференции. Участники этого саммита намерены обсудить проблему выброса вредных веществ в атмосферу. Планируется обсуждение дальнейшей совместной работы в этом направлении.

Экологический фактор считается сегодня одним из самых важных. Данному аспекту уделяется повышенное внимание в мире. Страны координируют усилия, чтобы добиться положительных изменений в вопросе загрязнения атмосферы.

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