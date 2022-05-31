Китай и острова Тихого океана не могут договориться о пакте о безопасности

Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник призвал тихоокеанский регион не «слишком беспокоиться» о целях его страны после того, как на встрече на Фиджи с его коллегами из 10 островных государств не удалось договориться о всеобъемлющем коммюнике по вопросам торговли и безопасности.

Ван провел встречу с министрами иностранных дел тихоокеанских островных государств, имеющих дипломатические отношения с Китаем, в середине дипломатического турне по региону, где стремление Пекина к расширению связей в области безопасности вызвало обеспокоенность у союзников США.

Проект коммюнике и пятилетнего плана действий, разосланные Китаем приглашенным странам перед встречей, показали, что Китай стремится заключить масштабное региональное соглашение о торговле и безопасности.

Но проект коммюнике вызвал противодействие по крайней мере одной из приглашенных стран, Федеративных Штатов Микронезии, согласно просочившемуся на прошлой неделе письму.

После встречи, в которой участвовали Самоа, Тонга, Кирибати, Папуа-Новая Гвинея, Вануату, Соломоновы Острова, Ниуэ и Вануату, Ван сказал, что страны договорились о пяти областях сотрудничества, но необходимы дальнейшие обсуждения для формирования большего консенсуса.

Пять областей, которые он перечислил, включали восстановление экономики после пандемии Covid и новые центры сельского хозяйства и стихийных бедствий, но не включали безопасность.

«Китай опубликует свой собственный документ с изложением позиции, предложений и предложений о сотрудничестве с тихоокеанскими островными странами, и в будущем мы продолжим постоянные и углубленные обсуждения и консультации для формирования большего консенсуса в отношении сотрудничества», — сказал он журналистам в Фиджи. Вопросы на брифинге для СМИ не допускались.

Ван сказал, что некоторые ставили под сомнение мотивы активности Китая на островах Тихого океана, и он ответил, что Китай также поддерживает развивающиеся страны в Африке, Азии и Карибском бассейне.

«Не слишком беспокойтесь и не слишком нервничайте, потому что общее развитие и процветание Китая и всех других развивающихся стран означало бы только большую гармонию, большую справедливость и больший прогресс всего мира», — сказал он.

Отвечая на вопросы после брифинга Вана, посол Китая на Фиджи Цянь Бо сказал, что участники согласились обсудить проект коммюнике и пятилетний план «до тех пор, пока мы не придем к соглашению».

«Была общая поддержка со стороны 10 стран, с которыми у нас есть дипломатические отношения, но, конечно, есть некоторые опасения по некоторым конкретным вопросам».

Премьер-министр Фиджи Фрэнк Байнимарама заявил журналистам, что тихоокеанские страны отдают приоритет консенсусу.

«Геополитические очки мало что значат для тех, чье сообщество ускользает из-за поднимающегося уровня моря, чья работа теряется из-за пандемии или чья семья страдает от быстрого роста цен на товары», — сказал Байнимарама.

В письменном обращении к собравшимся лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет хорошим другом тихоокеанских островных стран, независимо от того, как изменится международная ситуация, сообщает китайское государственное телевидение CCTV.