ента новостей

13:12
В Петербурге введут транспортные ограничения на время проведения соревнований по триатлону «Медный всадник»
12:16
В Ленобласти ревнивец с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес
12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
12:04
В Приморском районе задержали двоих дебоширов в троллейбусе 
12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
11:58
В Петербурге ищут участников конфликта у алкомарткета на улице Марата
11:42
В Петербурге группа молодых людей избила доставщика продуктов
11:38
В Ленобласти задержали вора-рецидивиста, угнавшего иномарку в Парголово
11:35
В Калининском районе дорожный конфликт закончился госпитализацией и уголовным делом
10:26
Жители Петербурга массово проходят медицинские обследования
10:14
Госдума обсуждает идею масштабирования «коробок Беглова»
10:03
Браки в Петербурге: какова тенденция
09:54
«Пулково» снова заработал
01:47
Российские шахматистки Гунина, Чарочкина и Шухман прошли первый барьер на Кубке мира в Батуми
23:02
Мирра Андреева и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал Уимблдона вслед за Кареном Хачановым и Анастасией Павлюченковой
19:44
Обновленная выставка "Романовы" ждет юных любителей истории России
13:43
Между Санкт-Петербургом и Москвой пустят 3 дополнительных поезда
13:34
В Петербурге неизвестные избили женщину — водителя троллейбуса
13:28
В Техасе растет число жертв в результате катастрофических наводнений
11:55
В Ленобласти 8 июля два раза по 45 минут будет полностью перекрываться движение по Ладожскому мосту
11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
11:11
В Петербурге задержали стрелков из газового пистолета на улице Седова
11:08
В Петербурге поймали таксиста-мигранта похищавшего смартфоны у клиентов
11:05
На Богатырском проспекте мужчина напал на врача частной скорой помощи
11:03
На улице Матроса Железняка хулиган напал на бригаду медиков
09:17
БРИКС становится влиятельнее G7
08:52
Ювелиры Петербурга увеличили объемы продаж
08:46
Кибермошенники добрались до петербургских абитуриентов
08:33
Образование стало менее доступным?
01:05
С побед стартовали на Кубке мира по шахматам в Батуми россиянки Анна Шухман и Дарья Чарочкина, у Валентины Гуниной – ничья
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ревнивец с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес

В Ленобласти ревнивец с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Ленобласти полицейские задержали «Отелло», который вместе с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес

6 июля 2025 года около 23 часов 10 минут в дежурную часть полиции Киришского района Ленинградской области поступило заявление от местного жителя 46 лет. Заявитель сообщил о преследовании им автомобиля марки «Тойота Королла», в котором, по его мнению, насильно удерживается его 24-летний сын.

Для оперативной проверки полученной информации были немедленно направлены патрульные экипажи полиции.

В 23:50 в лесополосе, расположенной в нескольких километрах от населенного пункта Авдетово, сотрудники полиции обнаружили заявителя и его сына. Молодой человек рассказал, что около 23:00 трое его знакомых в заброшенном здании в деревне Кукуй Киришского района нанесли ему телесные повреждения, после чего поместили его в багажное отделение автомобиля «Тойота» и вывезли в лесной массив. Там они продолжали удерживать его против воли, а также похитили мобильный телефон, оцененный в 11 500 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны лица, подозреваемые в похищении: двое жителей Киришского района и один житель Новгородской области, в возрасте от 18 до 21 года.

Предварительно установлено, что инициатором похищения стал один из задержанных, мотивированный ревностью к девушке, с которой был знаком потерпевший.

Автомобиль, использованный при совершении преступления, был конфискован и помещен на специализированную стоянку.

На основании материалов, собранных сотрудниками полиции, следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации (похищение человека).

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Продолжается проведение необходимых оперативно-следственных действий.

Все по теме: Ленобласть, Киришский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-07-2025, 14:43
В Невском районе поймали подозреваемых в грабеже в Клочковом переулке
31-05-2025, 14:53
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на полицейских на Ивановской улице
20-10-2017, 16:37
В Кировском районе задержаны подозреваемые в похищении человека
26-05-2025, 11:52
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жителя блокадного Ленинграда
25-06-2025, 14:43
В Петербурге полицейские задержали второго подозреваемого в порче «Знамени Победы»
5-04-2025, 12:55
В Ленобласти поймали подозреваемых в разбое в поселке Зеленый Холм

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
Сегодня, 12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
Вчера, 11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
5-07-2025, 20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
Наверх