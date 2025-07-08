В Ленобласти ревнивец с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес

6 июля 2025 года около 23 часов 10 минут в дежурную часть полиции Киришского района Ленинградской области поступило заявление от местного жителя 46 лет. Заявитель сообщил о преследовании им автомобиля марки «Тойота Королла», в котором, по его мнению, насильно удерживается его 24-летний сын.

Для оперативной проверки полученной информации были немедленно направлены патрульные экипажи полиции.

В 23:50 в лесополосе, расположенной в нескольких километрах от населенного пункта Авдетово, сотрудники полиции обнаружили заявителя и его сына. Молодой человек рассказал, что около 23:00 трое его знакомых в заброшенном здании в деревне Кукуй Киришского района нанесли ему телесные повреждения, после чего поместили его в багажное отделение автомобиля «Тойота» и вывезли в лесной массив. Там они продолжали удерживать его против воли, а также похитили мобильный телефон, оцененный в 11 500 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны лица, подозреваемые в похищении: двое жителей Киришского района и один житель Новгородской области, в возрасте от 18 до 21 года.

Предварительно установлено, что инициатором похищения стал один из задержанных, мотивированный ревностью к девушке, с которой был знаком потерпевший.

Автомобиль, использованный при совершении преступления, был конфискован и помещен на специализированную стоянку.

На основании материалов, собранных сотрудниками полиции, следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации (похищение человека).

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Продолжается проведение необходимых оперативно-следственных действий.