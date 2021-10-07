Правозащитные организации Филиппин осуждают президентские выборы сына покойного диктатора

Филиппинские правозащитнки устроили в среду акции протеста, чтобы осудить попытку сына и тезки покойного диктатора Фердинанда Маркоса вернуть свою семью к власти, борясь за пост президента.

Маркос с женой и двумя сыновьями выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года, что еще больше потрясло и без того поляризованный политический ландшафт.

«Маркосы остаются безнаказанными из тюрьмы, они не вернули все деньги, которые они получили из национальной казны, и теперь они возвращаются к самому высокому положению в стране, что является просто бесстыдной желчью», - сказала Кристина Палабай из правозащитной группы «Карапатан».

Семья Маркос давно стремилась восстановить свой имидж и неоднократно отрицала утверждения о том, что она разграбила государственное богатство, находясь у власти, которое в 1987 году оценивалось в 10 миллиардов долларов.

Будучи третьим участником президентских выборов в мае 2022 года, Маркос, широко известный как «Бонгбонг», а в последнее время - как «BBM», повторил, что он будет «объединяющим» лидером, который поможет Филиппинам справиться с пандемией и экономическим кризисом.

«Несмотря на то, что семья находилась в центре кампаний ненависти и протестов, которые длились несколько десятилетий, семья всегда уважала их право выражать свои чувства и будет продолжать делать это», - говорится в заявлении главы администрации Маркоса Виктора Родригеса.

Отец Маркоса был изгнан с должности в результате народного восстания за власть в 1986 году и умер в изгнании на Гавайях три года спустя. Семья Маркос вернулась на Филиппины в 1990-х годах и стала влиятельными политиками, представляющими свою родную провинцию Илокос Норте.

В преддверии подачи заявки на кандидатуру Маркоса-младшего протестующие собрались у здания Комиссии по правам человека в Маниле, где были горящие фотографии покойного правителя, поскольку они поклялись заблокировать его усилия по возвращению семьи к власти.

«Мы знаем, что Маркосы давно хотели вернуться в Малакананг (президентский дворец), чтобы изменить историю», - сказала филиппинскому филиалу CNN CNN юрист по правам человека Нери Кольменарес.

Бонгбонг Маркос баллотировался на пост вице-президента в 2016 году, но проиграл адвокату Лени Робредо, которая, как ожидается, также будет бороться за пост президента в следующем году.

Президенты избираются отдельно от вице-президента на Филиппинах.

Маркос не назвал кандидата на пост кандидата, но сказал, что его Федеральная партия Пилипинас хотела принять президента Родриго Дутерте в качестве своего вице-президента, если бы он не решил уйти из политики, когда его единственный шестилетний срок закончится в следующем году.

Опросы общественного мнения возможных кандидатов в президенты неизменно показывают лидерство дочери Дутерте, Сары Дутерте-Карпио, несмотря на то, что она заявляла, что не присоединится к гонке.

Некоторые предполагают, что Маркос и Дутерте-Карпио могут баллотироваться по одному и тому же билету.

Маркосы и Дутертес были в тесном союзе, особенно когда президент согласился на просьбу похоронить тело Маркоса-старшего на кладбище героев, несмотря на сильную оппозицию антидиктаторских групп.