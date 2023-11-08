В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку

Накануне вечером около 21 часов 10 минут возле дома 1 по улице Халтурина в городе Петергоф 40-летняя жительница Новгородской области, управляя автомобилем «Тойота Камри» без водительского удостоверения, двигаясь от бульвара Красных Курсантов в сторону Бобыльской дороги, вне зоны нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 19-летнюю девушку.

В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии госпитализирована.

Установлено, что водитель лишена водительских прав 30.08.2022 года за нарушение по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.