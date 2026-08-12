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Питерец.ру » Общество » Южное полукольцо станет вдвое шире

Южное полукольцо станет вдвое шире

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Пресс-служба АО «ВАД»
Южное полукольцо станет вдвое шире: как меняется трасса А-120 возле развязки с М-11

На трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» завершается реконструкция 6-километрового участка. Специалисты АО «ВАД» вышли на финальный этап: с 94-го по 101-й километр укладывают верхний слой асфальта. Современную 4-полосную магистраль откроют для движения уже этой осенью.

Строительная готовность реконструируемого участка составляет 85 %. Укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия – заключительный этап. Работы ведутся поочередно на встречных направлениях и продлятся до середины сентября. Далее будет нанесена разметка, установлены ограждения, дорожные знаки и завершен комплекс работ по устройству наружного освещения. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2026 года — на год раньше срока, установленного государственным контрактом.

Участок реконструкции с 94 по 101 км начинается в районе садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Родничок» и примыкает к развязке со скоростной автодорогой М-11. С осени 2024 года трасса была расширена с двух до четырех полос движения. Построен новый мост через реку Винокурку длиной 24 метра. Завершается возведение надземного пешеходного перехода в районе СНТ «Родничок», установка трех остановочных пунктов с заездными карманами, ведутся активные работы по устройству шумозащитных экранов протяженностью 1,1 км по границе СНТ «Родничок». Идет возведение пешеходных дорожек и площадок отдыха. По оси проезжей части устанавливается бетонное парапетное ограждение, которое предотвратит лобовые столкновения. В местах примыкания местных дорог и у остановок общественного транспорта устроены переходно-скоростные полосы. По обеим сторонам трассы подходит к концу монтаж сетчатых ограждений, которые предотвратят выход диких животных на трассу. Производится комплекс работ по устройству линий электроснабжения и наружного освещения на всем протяжении реконструируемого участка.

Уникальность объекта — пересечение с первой в России высокоскоростной железнодорожной магистралью (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». На 100 км автомобильной дороги А-120 появится трёхпролетный железнодорожный путепровод.

«Мы выстроили четкую координацию с коллегами-железнодорожниками, своевременно освободили площадки для устройства опор и переустройства коммуникаций. Со стороны компании «ВАД» все обязательства выполнены в полном объёме», – отмечает технический руководитель контракта АО «ВАД» Андрей Зверев.
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