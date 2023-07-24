В Волхове в ДТП постродали подростки на мопеде

Вчера около 15 часов 55 минут в городе Волхов Ленинградской области, на перекрёстке улиц Володарского и 1 мая, 15-летний подросток, управляя мопедом без госномеров и без права управления транспортным средством, не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Changan CS35», под управлением 34-водителя.

В результате ДТП водитель мопеда, а также его пассажир–ровесник в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Полицией проводится проверка обстоятельств произошедшего.