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Питерец.ру » Происшествия » В Волхове в ДТП постродали подростки на мопеде

В Волхове в ДТП постродали подростки на мопеде

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием школьников 

Вчера около 15 часов 55 минут в городе Волхов Ленинградской области, на перекрёстке улиц Володарского и 1 мая, 15-летний подросток, управляя мопедом без госномеров и без права управления транспортным средством, не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Changan CS35», под управлением 34-водителя.

В результате ДТП водитель мопеда, а также его пассажир–ровесник в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Полицией проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район ДТП
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