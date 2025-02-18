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Питерец.ру » Происшествия » Посетителя клуба в Петроградском районе задержали с партией наркотиков

Посетителя клуба в Петроградском районе задержали с партией наркотиков

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Петроградского района задержали посетителя клуба с партией наркотиков 

Ночью 16 февраля, около 00 часов 20 минут в помещении клуба в доме 3 А на проспекте Медиков, в Петроградском районе Петербурга сотрудники полиции задержали 38-летнего петербуржца, в кармане брюк которого обнаружили и изъяли пакет с психотропным веществом – амфетамин общей массой 1,07 г. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В результате проведения обыска по месту жительства задержанного, в доме 21 по улице Зины Портновой, оперативники обнаружили и изъяли еще один пакет, в котором, согласно экспертизе, находился метамфетамин массой 174,55 грамма. 

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район, наркотики
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