Посетителя клуба в Петроградском районе задержали с партией наркотиков

Ночью 16 февраля, около 00 часов 20 минут в помещении клуба в доме 3 А на проспекте Медиков, в Петроградском районе Петербурга сотрудники полиции задержали 38-летнего петербуржца, в кармане брюк которого обнаружили и изъяли пакет с психотропным веществом – амфетамин общей массой 1,07 г.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В результате проведения обыска по месту жительства задержанного, в доме 21 по улице Зины Портновой, оперативники обнаружили и изъяли еще один пакет, в котором, согласно экспертизе, находился метамфетамин массой 174,55 грамма.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.