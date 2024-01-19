В Шушарах задержали подозреваемую в хищении кошелька у пенсионерки в Вырице

5 декабря 2023 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 78-летняя женщина. Пенсионерка сообщила стражам порядка, что она, после посещения магазина на Футбольной улице в Вырице обнаружила пропажу кошелька, в котором было 700 рублей и банковская карта.

Впоследствии с карты были списаны 3755 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ (кража).

Вчера утром, 18 января 2024 года около 08 часов 00 минут в квартире дома 16 по Центральной улице в Шушарах по подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали неработающую ранее судимую 48-летнюю местную жительницу.

По ее словам, карту она нашла в магазине на полу.

При обыске у нее в квартире изъята литература по проведению магических ритуалов, а также список клиентов с фото.

Проводится проверка на причастность задержанной к совершению мошенничеств.

Подозреваемую поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.