В центре Петербурга ранее судимая женщина ударила ножом сотрудницу магазина при попытке кражи товара

Накануне поздним вечером, 16 февраля около 22 часов 25 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о ножевом ранении сотрудницы магазина, расположенного в доме 26 по улице Константина Заслонова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 22 часов 30 минут неизвестная предприняла попытку хищения товара в магазине, но была замечена 33-летней сотрудницей магазина, которая попыталась самостоятельно задержать похитительницу, на что та, ударив ее ножом в спину, скрылась.

Пострадавшую госпитализировали с резаной раной спины, в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские по горячим следам в парадной дома 27 по улице Константина Заслонова задержали 30-летнюю подозреваемую в указанном преступлении.

У задержанной изъяли нож.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее задержанная уже дважды привлекалась за кражу.