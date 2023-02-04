В Ленобласти задержали пьяного мужчину, который поджог автомобиль

1 февраля к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 8 по улице Железнодорожной в поселке Ульяновка, горит капот автомобиля, возможно что-то бросили.

На месте происшествия обнаружен «Мицубиси Аутлендер» с выгоревшей передней частью, принадлежащий женщине, 1987 года рождения.

По горячим следам на улице Железнодорожной в поселке Ульяновка, по подозрению в совершении указанного преступления, задержан мужчина, 1981 года рождения, с внешними признаками алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).