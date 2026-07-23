Выставка «Лица Победы. Связь поколений»

На портретах — бойцы группировки «Север», сформированной на базе подразделений Ленинградского военного округа.

«Можно долго читать о мужестве, долге и стойкости, но иногда достаточно просто посмотреть нашим защитникам в глаза.

Данная выставка и о тех, кто помогает им в тылу: о тысячах ленинградцев, которые плетут сети, собирают гуманитарные грузы, ремонтируют технику, поддерживают военнослужащих и их семьи. Никто не создавал это движение по указанию сверху, люди сами объединились и взяли на себя ответственность.

Один из таких примеров — благотворительный фонд «Суворов». Первый груз силами фонда отправили уже 28 февраля 2022 года. С тех пор помощь не прекращается. Фонд работает напрямую с командирами и оперативно передаёт подразделениям именно то, что необходимо здесь и сейчас.

Теперь фонд зарегистрирован в Новой Ладоге, городе, тесно связанном с именем Александра Суворова. Ленинградская область поддержит его работу, в том числе проект восстановления Георгиевской (Суворовской) церкви.

Дальше выставка отправится по районам области. Пусть как можно больше людей увидят эти лица, хотя бы на минуту встретятся взглядом с теми, кто сегодня защищает нашу страну. Именно из таких взглядов, из мужества на передовой, из поддержки в тылу и рождается наша общая Победа», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.