12:58
В трех района Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
16:37
В Петербурге школе № 16 присвоено имя первого командира Ленинградского полка
16:11
В Ленобласти стартовал форум «Вера и спорт»
13:07
Герценовский университет усилит взаимодействие с Ленобластью
12:48
В Кронштадте дом купца Михаила Долодонова признали региональным памятником
12:44
В Петербурге участникам СВО могут оформить в МФЦ оплату проезда к месту санаторно-курортного лечения
12:41
В Петербурге на выпуск и распространение общественно-политических газет предоставят субсидии
12:29
В Петербурге на пожаре в квартире на Бухарестской улице погиб человек
12:25
Жителя Петергофа задержали, помогавшего мошенникам обмануть пенсионерку из Ленобласти
12:18
В Петербурге задержали двоих мужчин за поджог двери квартиры
12:15
В Петербурге мужчина задержан за граффити на фасаде исторического здания у метро «Василеостровская»
12:09
В Петербурге полицейские искали мигрантов на стройке элитного ЖК на Матисовом острове
12:05
В Петербурге полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся администрированием сим-боксов для обмана граждан
15:23
В Петербурге задержали группу аферистов, лишивших 85-летнего пенсионера недвижимости
14:15
В Центральном районе планируется ограничение дорожного движения с 13 февраля
13:56
В Сестрорецке открылся обновленный банный комплекс
13:33
В Петербурге задержали двух работников маркетплейса после аферы с возвратом товаров
13:29
В центре Петербурга поймали дропа мошенников, обманувших пенсионерку
13:25
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге в частной клинике
13:23
В Петербурге задержали участника конфликта из-за парковочного места
13:14
В Выборге трое непрошенных визитеров попросили деньги у пенсионерки и уснули в ее квартире
10:31
В Канаде 10 человек погибли в результате стрельбы в школе
10:07
В Мемориальном музее народного ополчения в Старой Ладоге откроется обновлённая экспозиция
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли

В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В поисках нарушителей миграционного законодательства полиция провела масштабную проверку заведений розничной торговли

В минувшую среду, в Приморском районе, Главное Управление МВД России организовало межведомственный профилактический рейд. Мероприятие было направлено на проверку магазинов, торгующих продовольствием, с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства.

В ходе рейда, сотрудники полиции вместе с Росгвардией проверили 25 торговых точек и прилегающих территорий. Было проверено более 300 человек, из которых 64 оказались иностранными гражданами, нарушившими миграционные правила РФ.

Все выявленные нарушители были доставлены в отделения полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности.

Параллельно, сотрудники, ответственные за лицензирование и разрешительную деятельность, проверяли частные охранные предприятия. По результатам проверки, в отношении троих охранников были составлены административные протоколы за выявленные нарушения.

Руководство ГУ МВД России подчеркивает, что соблюдение миграционного законодательства находится под особым контролем, и подобные рейды проводятся на регулярной основе.

