В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли

В минувшую среду, в Приморском районе, Главное Управление МВД России организовало межведомственный профилактический рейд. Мероприятие было направлено на проверку магазинов, торгующих продовольствием, с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства.

В ходе рейда, сотрудники полиции вместе с Росгвардией проверили 25 торговых точек и прилегающих территорий. Было проверено более 300 человек, из которых 64 оказались иностранными гражданами, нарушившими миграционные правила РФ.

Все выявленные нарушители были доставлены в отделения полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности.

Параллельно, сотрудники, ответственные за лицензирование и разрешительную деятельность, проверяли частные охранные предприятия. По результатам проверки, в отношении троих охранников были составлены административные протоколы за выявленные нарушения.

Руководство ГУ МВД России подчеркивает, что соблюдение миграционного законодательства находится под особым контролем, и подобные рейды проводятся на регулярной основе.