В Петербурге пойсали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки из Ленобласти

Вечером 02 июля 2024 года, около 21 часа 10 минут к полицейским Ломоносовского района Ленобласти поступило сообщение от 78-летней жительницы деревни Малое Карлино о том, что в этот же день, около 15 часов 00 минут, ей позвонил неизвестный, который, под предлогом не привлечения к ответственности за, якобы, незаконные переводы денежных средств, убедил ее около 19.00 в парадной дома передать курьеру 765 000 рублей, для, якобы, размещения на "безопасном счете".

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 03 июля возле дома 4 по улице Рубинштейна сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали подозреваемого 19-летнего петербуржца.

Задержанного поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.