На трассе «Скандинавия» в ДТП пострадал 11-летний пассажир «Сеат Леон»

Вчера днем, 28 апреля 2024 года около 13 часов 30 минут на 119 километре трассы «Скандинавия», в Выборгском районе Ленинградской области 51-летний водитель «Шкода Октавия» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Howo» и двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Сеат Леон», за рулем которого находилась 38-летняя женщина.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 11-летний пассажир «Сеат Леон» (находился на заднем пассажирском сидении, был пристёгнут ремнём безопасности).

Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.