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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали домушника за кражу ноутбука из коммуналки

В Петербурге поймали домушника за кражу ноутбука из коммуналки

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали домушника за кражу из коммуналки

12 июля к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 21 по улице Коллонтай о том, что неизвестный похитил ноутбук из комнаты, которую она снимает. Материальный ущерб составил 50 000 рублей. 

13 июля около 15:45 возле дома 21 по улице Коллонтай сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 33-летнего местного жителя. 

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Невский район, кража
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