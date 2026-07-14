В Петербурге поймали домушника за кражу ноутбука из коммуналки

12 июля к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 21 по улице Коллонтай о том, что неизвестный похитил ноутбук из комнаты, которую она снимает. Материальный ущерб составил 50 000 рублей.

13 июля около 15:45 возле дома 21 по улице Коллонтай сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 33-летнего местного жителя.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.