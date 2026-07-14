В Невском районе задержали студентку, обманувшую школьницу

12 июля к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 47-летней жительницы дома 11 по улице Дыбенко.

Работающая адвокатом женщина рассказала стражам порядка о том, что в июне ее 14-летней дочери в одном из мессенджеров написала неизвестная и под предлогом проверки и декларирования денежных средств убедила передать ювелирные украшения и личные накопления мамы курьеру. Материальный ущерб составил 306 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне днем, 13 июля около 14:00 в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 30 по проспекту Большевиков задержали 21-летнюю учащуюся одного из городских ВУЗов, выполнявшую роль курьера мошенников.

Подозреваемой избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.