В Петербурге задержали девушку, причастную к ограблению постояльца гостиницы

Ранее сообщалось о задержании двоих жителей одной из республик Северного Кавказа, 23 и 32 лет, избивших и ограбивших постояльца гостиницы на Курской улице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Оба были заключены под стражу.

В результате проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу сотрудниками уголовного розыска были установлены новые обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, 7 июля пострадавший познакомился с женщиной в одном из мессенджеров. После непродолжительного общения они договорились о свидании в гостинице на Курской улице.

Как выяснили полицейские, около шести часов утра в гостиничном номере на мужчину напали двое злоумышленников. Избив потерпевшего и угрожая ему ножом, они похитили у него наличные деньги и парфюм. При этом женщина, пригласившая мужчину на встречу, снимала происходящее на камеру мобильного телефона.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность предполагаемой соучастницы преступления. 13 июля возле дома 15 по Октябрьской набережной полицейские задержали 32-летнюю неработающую жительницу Санкт-Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Задержанную поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.