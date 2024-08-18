Сегодня ранним утром, 18 августа 2024 года около 04 часов 55 минут на 57 километре трассы "Кола" 28-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Дастер", не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение, после чего автомобиль перевернулся.
В результате дорожного происшествия водитель и его 21-летняя пассажирка выпали из автомобиля на дорогу и скончались на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
На трассе «Кола» автомобиль «Рено Дастер» влетел в силовое ограждение. Погибли два человека
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Кировском районе Ленобласти
Сегодня ранним утром, 18 августа 2024 года около 04 часов 55 минут на 57 километре трассы "Кола" 28-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Дастер", не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение, после чего автомобиль перевернулся.
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