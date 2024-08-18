На трассе «Кола» автомобиль «Рено Дастер» влетел в силовое ограждение. Погибли два человека

Сегодня ранним утром, 18 августа 2024 года около 04 часов 55 минут на 57 километре трассы "Кола" 28-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Дастер", не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение, после чего автомобиль перевернулся.

В результате дорожного происшествия водитель и его 21-летняя пассажирка выпали из автомобиля на дорогу и скончались на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.